借鏡美國 賴總統應正視3大危機

此次美國總統大選過程，凸顯全球化對美國的影響、美式民主的缺陷及美國人民素質逐漸低落等三大問題。這是反對美國多元價值、滿口謊言、已被法院定罪的川普竟一直領先拜登的結構性原因。這三大問題也是台灣要面對的結構性問題，賴總統必須嚴肅面對，想出好的對策解決，方能帶領台灣走出困境。

首先，幾十年來的全球化對美國經濟有很大的衝擊，改變了美國社會結構：

一、全球化經貿、區域經濟的興起，使得美國很多傳統製造業無法跟中國大陸、台灣、南韓、墨西哥等國廉價進口商品競爭而關門，許多工廠也外移，很多勞工失業，影響美國的經濟發展。

二、伴隨全球化來臨，蓬勃發達的知識經濟，雖提高了美國經濟的產值，但廠商為了節省人力成本，解聘更多不懂高科技的傳統裝配工人，雇用有專業技能的菁英。故而美國經濟這幾年雖逐漸復甦，但整體失業率反而愈來愈高。

三、全球化潮流讓美國製造業蕭條，失業工人增多，專業知能不足的人失業，但有能力配合全球化的人卻愈來愈有錢，造成了社會階級的嚴重分化對立。

其次是美式民主的敗壞與缺陷，在此次大選一覽無遺：

一、美國民主政治以資本主義為基礎，除容易為有錢人操控外，且由於競爭慘烈，流於你死我活的零和鬥爭，互相詆毀抹黑，加上媒體與網路的偏頗煽情，導致社會、族群的分裂對立，還發生槍擊川普的事件，不利國家的發展。

二、網路社群媒體興起，讓每個人都可以評論政治，長期處於劣勢的中下階層與年輕人找到出氣管道，由於他們知識基礎不足，對時局評論往往流於謾罵煽情。這種不負責、斷章取義的網路言論有強烈感染力，最後形成民粹主義，嚴重傷害民主政治的品質。

最後是美國教育出了問題，人民素質逐漸低落，獨立思考的能力愈來愈差。美國雖然強調多元化教育，但仍以菁英教育為主，約有百分之五十不想念大學的人，沒有培養好思考能力，專業技能更不足，以致在全球化時代淪為社會弱勢族群，很容易被煽動而變成民粹主義者。

上述三個美國難解的問題環環相扣，也是台灣要面對的問題。台灣這廿幾年受到全球化的衝擊，產業外移到大陸，勞工中年失業，年輕人專業技能不足，失業率居高不下，貧富差距擴大，社會階層對立愈來愈嚴重；未來又要面對川普如當選，美國可能的貿易保護主義，加上參與區域經濟困難重重，更是雪上加霜。

其次是台灣民粹主義當道，已無理性論辯空間，政黨與社會嚴重分裂對立，影響政府決策品質，現已積重難返，無法導正偏頗煽情的媒體與理盲的社會大眾，必須寄望於下一代，從教育著手，培養學生的獨立思考能力與民主素養，以期下一代能化減民粹主義，提升台灣的民主品質。

此外，透過教育提高國民素質及國家整體競爭力。在加強技職教育的同時，也要加強大學的專業知能教育，以提高未來新生代的人力素質，提升年輕人的就業率。

賴總統是否有前瞻的宏觀視野，能解決上述影響台灣發展甚鉅的三個結構性問題，將是台灣未來可否走出困境、永續發展的關鍵。