大法官只信仰「宗力」主義

只要學過德國憲法學，誰都知道「憲法規範」與「憲法實際」之分，許宗力當然也懂。想深入探討憲法議題，就必須兩面俱到。暫時處分不出所料，接下來的國會改革法案的判決也呼之欲出了：憲法法庭百分之百只會討論憲法規範，這樣才能確保民進黨勝訴。

「憲法規範」指的是憲法的規定文義與體系，這是制憲者規畫的應然理想狀態，五權分立就是。國民大會當年在南京把孫中山學說形諸條文，讓監察院掌管調查權，理由是國父認為西方國會不是與行政機關同流合汙，就是處處掣肘，中國過去御史的剛正不阿傳統可解決這困境。至於「憲法實際」則是憲法實施之後的實然發展狀態，可能與憲法規範相同，一如制憲者所期待，但也可能分道揚鑣，判若兩極。

監察院曾經風光過，那是陶百川時代。一九五七年，這位浙江人與同屬國民黨的九位監委聯名彈劾行政院長俞鴻鈞。俞沒惹出滔天弊案，主要罪狀就是拒絕監察院約詢。彈劾後，他隨即請辭獲准。在所謂白色恐怖時期，第一次台海危機過後，監委敢這麼做，蔣中正總統居然也忍下這口氣！哲人其萎，今天的監察院是殭屍集團。現在突然還魂，喊冤調查權被侵害，其誰能信？監察院是真正的違憲大戶，占著茅坑不拉屎，瓦解了五權分立。

試想，如果今天的監察院有陶百川的一分風骨，什麼超思、高端早就水落石出，誰還會支持立法委員行使調查權？悲哀的是，司法權也成了植物人。如果不是林智堅陰溝裡翻船，鄭文燦就是今上了，七年前的案子誰敢碰？台灣的憲法實際是：一權當道！行政權君臨一切！

憲法規範的五權分立vs.憲法實際的一權當道。大法官們可以夸夸其談，說調查權歸屬監察院，理由是前者（憲法第九十五、九十六條），結論是國會改革法案違憲。他們也可以說現在是一權獨大，因為監察院已經殭屍化，理由是後者，結論是法案合憲。聰明的讀者，您猜他們會走哪條路？許宗力在釋字第五八五號解釋的不同意見書，就是本次判決的初稿。他們還會加點花樣，根據憲法前言，翻出當年制憲檔案，找來民權主義六講，請孫中山下凡，搶救賴清德。

大法官們素行如何，看釋字第七九三號解釋便知。台北高等行政法院的兩個庭法官一連三度寫出萬言聲請書，質疑不當黨產條例違憲。他們都是行政法行家，所論擲地有聲，道德風骨尤其少見。大法官硬是左右開弓，全盤否定小法官，甚至照抄（民進黨寫的）立法理由，說條例字字珠璣，不容質疑！這些人都是民進黨豢養的比特犬，不是三民主義信徒，信仰的是「宗力」主義，崇尚統治者權力。

調查權已經夭折，只待死訊發布。賴清德不會容忍二權分立，大法官們一定會殺掉釋字第五八五號解釋，不讓立法院藍白多數動民進黨一根汗毛。為了佯裝中立，憲法法庭可能忍痛判決死刑合憲。這是東廠2.0版，裝神弄鬼，實為超級違憲大戶。