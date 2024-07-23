面向我團結 賴清德吹起連任號角

民進黨全代會重頭戲，中常會改選結果，十席票選中常委由親賴系統拿下六席，代表了賴清德一統江山的時代來臨。接著，民進黨在整統新團隊，順利集結黨政力量後，將發動朝野的對抗戰，也正式拉開了賴清德二○二八年的連任序幕。

二○二八年賴清德能否順利連任，是民進黨能否邁向台灣常年執政黨的關鍵。由於賴清德面臨「雙少數」政府，在全黨最大共同利益考量下，如何突破這樣的劣勢以鋪平三年半後的連任之路，民進黨正針對在野黨發動「堅壁清野」的攻堅行動，以深植邁向台獨之路的基礎。

全黨共同催動民粹、動員仇恨來鬥爭在野黨，成為賴清德維穩政權、追求連任的主要行動。賴總統日前表示，若政黨沒接受大法官釋憲的結論，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。賴總統主動翻桌鬧事，對抗在野黨，完全無視民眾這幾個月來深受停電、通膨之苦，硬要在政治領域挑起爭端。

賴清德這樣的鴨霸，發起國會改革的藍白兩黨並未得利，甚至面對綠營發起基隆市長罷免案左支右絀，根本原因就在於提出國會改革時立論基礎不足，宣傳力道不強，加上一般民眾對於國會改革毫不關心，才使得藍白兩黨的強攻無法重傷賴清德政府。

一項針對「民眾是否能接受暫時處分的結果」的民調結果顯示，若憲法法庭做出「暫時處分」的決定，約有五成一的民眾可以接受，二成七的民眾不能接受。其中，國民黨三分之一支持者也同意，憲法法庭最後若做出「暫時處分」的決定就要接受。難怪賴政府毫不在乎立法院會通過的「邀請總統進行國情報告」決議案。

目前看來，國會改革法案「被違憲」的機率高，藍白兩黨面對這種變局是否已有對策？執政黨對於國會改革處處閃避，擔心過去八年執政所遺留的弊案被挖掘公開，所以對於國會改革改以對抗的角度視之，覆議、民意動員、釋憲、甚至要求發動不信任投票、倒閣以及解散國會的主張，說穿了都是因為民進黨執政權在握，希望藉由仇恨動員鬥倒在野黨，讓二○二八年的選舉再次獲勝。

如果藍白兩黨的反制力道不足，將對基隆市長罷免案產生敵漲我消之勢。雖然基隆非綠大於綠，但是國民黨如果不能事先積極凝聚動員支持者出來反對罷免案，那麼高雄市前市長韓國瑜被綠營做掉的情況還會發生，尤其民進黨已擺明動用國家的力量介入這次罷免案，國民黨皮繃不緊不行。基隆罷免案的成敗將關乎二○二六年的九合一地方大選的結果，更牽動未來藍白能否合，以及二○二八年賴清德能否連任。

長期執政是對民進黨人最有利的局勢，所以就算各派系之間有各種衝突糾紛，即使執政千瘡百孔、貪腐叢生，民進黨的支持度仍能維持三到四成左右。綠營們深知覆巢之下無完卵，大樹之下好遮蔭的道理。

藍白兩黨領導人必須改弦易轍，尊重民心，尤其綠營為了追求連任，正無所不用其極地發起追剿政敵。藍營再不發起積極作為，不僅無法應付綠營的攻勢，也無法讓民眾黨服氣願意促成藍白合，那麼民進黨常年執政的夢想不遠矣！