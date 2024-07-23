廈門人也講台灣台語？

「廈門人嘛講台語喔！」開放小三通時，堂兄也趁熱走了一趟福建南部，回到台灣時興奮分享見聞。這樣的見聞很有意思，讓人感覺台語不知不覺間，已經成功反攻大陸了。

多年來「台語」當道，若不是久居台灣的各個族群反彈，恐怕已經單獨成為台灣的「國語」了。近日，教育部擬將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，引發熱烈討論與爭議。

關於教育部認證的「閩南語」，英國基督長老教會宣教士馬雅各醫生，是以「廈門方言」稱之—會有這一稱呼，乃馬雅各一八六五年來台灣的前一年，先抵達廈門，學習通行台灣的廈門方言而留下紀錄。英國冒險家必麒麟則在一八六六至六七年的六龜里之行，稱呼廈門的中國人（the Amoy Chinese）為「Hok-los」（複數）；那麼廈門人即是「Hok-lo-lâng」，亦即「鶴佬人」或「福佬人」了，使用的語言即「Hok-lo-uē」，亦即「鶴佬話」或「福佬話」。

且檢視日本時代初期撰寫完成的《安平縣雜記》，有「邇來生番知閩人語言者多，可以不用通事自相交易也」記載。由於地緣關係，清朝時期渡海來台者，廈門地區或操廈門方言者不少，為了統治方便，官員大都懂得廈門方言；也由於廈門位在簡稱「閩」的福建南方，這「閩人語言」乃漸漸有「閩南語」稱謂出現。

教育部雖然以《教育部台灣閩南語常用詞辭典》認證了「閩南語」，不喜歡的人卻不少，極思以「台語」取代，近日教育部乃有台灣台語、台灣客語、台灣原住民語規範出現—以此發展，改天出現台灣媽祖、台灣關公、台灣玄天上帝、台灣耶穌等用詞，也不奇怪。

企圖建構有別於中華文化的文化主體，卻一直在枝微末節中做文章，不務實耕耘，就很難。而只要能從湯姆生一八七一年的報導得到啟發，其實也不難。

一八七一年四月，湯姆生與馬雅各一行十人來到甲仙埔，屬於南島語族的大武壠平埔原住民，以迎賓晚會接待：「添上木柴與菅榛後，火堆更加旺盛明亮了；隨著火堆熱度的上升，與會者的活力似乎也被激起。只見，年輕男女清理出場地，交臂牽手，直到排成了新月隊形；接著，哀怨的本地歌謠便唱開啦，優美輕快的舞步，也隨著強烈的拍子與明確節奏律動。」

「歡宴舞蹈一直持續到很晚，或因有我們兩位歐洲人在場，賢明的女主人在打探後，審慎未提供比茶更刺激的飲料，要是飲料是強烈的『瘦酒』，那就不知道這場歡宴該如何收場了。」

湯姆生的報導，讓甲仙埔大武壠族年輕男女少為人知的熱情呼應與對唱，以及腳步敏捷且節拍精準的率性輕妙舞蹈，活生生躍然紙上。難分難解且打得火熱的歌、舞與酒，可是大武壠族平埔原住民樂趣生活的三要素。所以湯姆生難免會有「真不知道整個場面會如何結束」的憂慮。難得的，是女主人探知帶領湯姆生進入內山地界的馬雅各醫生，因為與木柵聚落住民尚有醫療宣教之約，仍須每日趕路，所以只點到為止，以茶代酒來招待，充分展現超強自制力，深具以客為尊的智慧。

此行，平埔原住民的歌唱、舞蹈、以客為尊、熱情、好客、真誠與正直，都讓湯姆生留下深刻印象。「這些未開化的部落卻有個非常吸引人的特點：非常真誠且正直無心機。在整個旅途中，我的箱子經常是毫無顧忌地敝開著，一旁也沒有人看守，但是我連一根別針也沒掉過。」湯姆生筆下的平埔原住民美好質素，只要我們願意，要做到不難。