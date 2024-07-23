黨內柔性政變 拜登急流勇退

正如一干人等的普遍預期，拜登總統終於走到要正式宣布退選的階段，立刻也引來了共和黨總統提名人川普前總統的公然嘲諷：這樣我們原本擬定的選舉策略與假想事態的各類攻防，都得重新來過了；拜登總統是不適任，而不是因感染了新冠病毒。

首先，就美國總統競選過程中所謂的現任者優勢，回顧過去的廿屆大選，取得再一次競選資格的在位總統當中，確實有將近八成的概率能夠贏得連任。

其次，於總計十七位的這群副總統當中，絕大多數在日後都成為總統候選人，有五位還成功贏得選舉。於勝率對比的簡單思考下，拜登總統的以退為進，是在「選前即交棒」與「選上再於日後交棒」的兩種路徑做判斷的，高下立判。

再者，還得加上總體情境的調整，那就是刻意的選後交棒，哪怕只是被對手給炒作出來的，但對其獲勝概率的衝擊，該如何做成評估呢？畢竟，除了尼克森總統是在任內即親自交棒給福特副總統，其他的交接案例，泰半出自於天命有時而盡的自然因素。

最後，除了在選前或選後交棒的時程考量上必須細細斟酌；於連任不成功的案例裡，從福特、卡特到老布希，幾個發生在廿世紀下半葉的知名案例，十足反映出外部情勢的不可捉摸，以及有無黨內充分支持的重要性。

因此，自首次辯論會表現明顯失常以來，拜登總統本人與競選團隊的游移不決，其來有自；此番則有重設情境、細部檢視和全盤探討的必要。

原因無他，於新舊世代的價值觀點分離上，不論族群對抗、移民管理、社會不均、區域戰爭的選邊押寶，乃至於全球化、新能源政策與環境議題，這四年來，拜登政權無法在綠色經濟、區域和平與後新冠的全球復甦道路上，繳出亮眼的成績單，已是不爭的事實。

為了迎合鐵鏽州與搖擺州內的中老年白人族群，在已然造成美國內部撕裂的重大議題上，拜登總統的裹足不前，甚至是再三推遲，經常惹怒國會黨團的新世代陣營。如今國際間仇恨政治與擴大的戰火肆漫，輕易即能升級並引燃核戰風險，在在令人不寒而慄。

總之，拜登陣營尋求連任的盤算被推翻，直逼是在黨內發生的柔性政變。說新世代的群起逼宮，也算；說拜登政策立場不再被輕言信任，也對。眼前，至少要先能止血，以避免傳統支持陣營開始另投明君的慘烈狀態。

揚棄坐享現任者優勢的思考，才好應對可能的權力挑戰，並擘畫出必要的戰略變動。