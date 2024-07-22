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福佬沙文主義陰魂不散

聯合報／ 李明輝／中研院中國文哲研究所兼任研究員（台北市）

最近民進黨立委陳培瑜要求教育部將閩南語正名為「台灣台語」，顯然又是「去中國化」的意識作祟。這種主張並不新鮮，過去每隔幾年就會有綠營人士或親綠人士提出來。其實，閩南語就是來自福建，這些人為了去中國化，硬是要將閩南語稱為「台語」，只是掩耳盜鈴。身為客家人，我曾多次投書，反對將在台灣使用的閩南語稱為「台語」；如今又舊事重提，實在令人厭煩。

其實，在福建及東南亞使用閩南語的人遠多於台灣的使用者，難道他們講的也是「台語」嗎？中共國台辦前發言人范麗青在福建當記者時首度來台採訪，當時有台灣的媒體記者很驚訝地問她說：「妳怎麼會說台語？」范麗青回答說：「我講的是閩南語。」充分暴露了台灣記者的無知。眾所周知，奧地利人也說德語，如果有奧地利人問德國人說：「你怎麼會說奧地利語？」就成了笑話了！

陳培瑜的邏輯是：在福建與東南亞使用的都是「台語」，為了區別台灣人使用的「台語」，特別稱為「台灣台語」，翻成英文，就是Taiwanese Taiwanese；就好比奧地利人說他們使用的是「奧地利奧地利語」，簡直是邏輯錯亂，不知所云。這就是我們立委的水準！

這種主張是典型的福佬沙文主義，對原住民、客家人等其他族群非常不尊重。原住民委員會與客家委員會要不要出面抗議？

台灣台語 客家人 閩南語

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