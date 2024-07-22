可笑的「台灣台語」 根本不通

教育部最近公告修法，擬將「閩南語」語言能力認證考試，更名為「台灣台語」語言能力認證考試，且以後各種文書將以台灣台語取代閩南語一詞。

這是可笑的一件事，民進黨治國，已到失心瘋的階段了。「台灣台語」在用詞上根本不通，民進黨自認台灣是一個國家，世界上哪有人在自己國家名稱再加上語言的用法？日本人會說「日本日語」、英國人會稱「英國英語」、德國人會稱「德國德語」嗎？只有美國因獨立自英國，雖仍繼續使用英語，但發展出稍微不同的語詞用法，故還有「美國英語」（或美式英語）這樣的說法。

現今台灣人所講的「台語」，其實是來自閩南地區漳泉一帶的閩南語，只是今人用久了，簡化稱為「台語」而已，但不能正式稱它為「台灣台語」，因為這語言金門人也用，部分新加坡人也用，凡是明清時期從閩南地區移民出去的地方，都講閩南語。而且，閩南人移居台灣時，還有福建、廣東等部分地區的客家人也移居到台灣了，他們至今都還在講客語，因此過去本土語言能力認證考試，才以台灣閩南語、台灣客語區分。

最早台灣的民族，當然也不是閩南人，原住民語才是台灣最早的語言。前總統蔡英文認為自己的祖先是漂流來台灣的南島民族，所以若要講「台灣台語」，應指南島原住民語言。

目前在國家語言發展法的框架下，國語（華語）、客家語、閩南語、原住民語都是國家語言，閩南語為何能獨樹一尊改稱為「台灣台語」呢？民進黨想謀求台灣獨立，但又不敢也無法讓台灣獨立；其實對外本無法使用「台語」來代表台灣的語言，閩南語簡化稱作台語也只是便宜行事而已。

國語（華語）還是我們最主要的語言，可以有「台灣國語」一詞（像美國英語一樣， 因地區分治久了有些用詞不同），但「台灣台語」則是不通的；且「台灣國語」通常是指有閩南語腔調的國語。美國人其實也說他們的母語是英語，移民美國的外國人要會講英語（Speak English），不管各國移民腔調如何，「美國英語」也只是權宜使用而已。

「台灣台語」是不通的，沒有顧及台灣其他族群的想法，只是民進黨的意識形態作祟。