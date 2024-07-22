「豐邑天坑」多贏的專業建議

新竹地檢署日前偵結竹北「特斯拉天坑案」，指豐邑機構偷工減料釀成天坑，嚴重危及民眾身家安全，起訴新竹縣長楊文科等多名公務員及建商人員。這個短短二年內發生八起內外部崩塌天坑的建案，並未在竹檢起訴後有正面進展，楊縣長澄清，豐邑也喊冤盼司法釐清事實還清白，那周遭民眾、購屋民眾及用路人該何去何從？

「豐采五二○」建案應算是台灣有史以來最大膽違反建築成規案，本案九十七年四月二日就正式開工，當時就已被周遭居民多次陳情有道路沉陷問題，歷經二次建照變更，直到一○九年才再度施工。根據檢調起訴內容，揭露結構外審通過基礎開挖擋土設施為打設卅三點八公尺Ｈ型鋼擋土樁，但豐邑違反原設計，將Ｈ型鋼長度縮減為十八點五公尺；而「豐采五二○」開挖大底為廿五點四公尺，本案偷工減料的情境真令業界匪夷所思！擋土措施不但沒有貫入深度（深入大底下方），還未達開挖深度；當開挖到十八點五公尺附近，就必然產生開挖後的大規模破壞，遂在一一一年六月十四日道路產生第一次天坑。

自第一次天坑發生，後面又持續發生五次道路天坑（特斯拉天坑），期間十個半月就是豐邑和楊縣長持續在搶險與復工、停工循環程序中拉扯，其過程清楚反映在檢調起訴內容中。但不論如何，結果就是總計發生五次道路天坑，楊縣長對於豐邑天坑造成的社會觀感與民眾憤怒似乎無感。

豐邑在乎私益遠大於公益，檢調起訴後，豐邑認為檢方是「是依傳統工法檢視此建案，與此案所施行的逆打工法，判斷有所出入」。技術上逆打工法是以永久結構地下室兼當臨時擋土措施，其構築順序是自地面往下構築，所以較深開挖面反而是弱面，加上前述Ｈ型鋼長度深層長度不足，一直強調復工對於穩定開挖面反而於事無補，也就解釋了為何同一工地崩塌發生高達八次，對社會造成負面影響與人民恐懼，但豐邑一直在乎它們的「工進」，至於公共利益損失，法律上有何手段可為民眾發聲？

不論楊縣長個人司法攻防，基於本案造成社會動盪氛圍及建商過度強調自身利益現象，楊縣長不妨宣布二點：一、希望豐邑建設本於社會責任，提撥基金無條件負擔起鄰損賠償及周邊道路改良修復事宜，並應虛心接受各界建議，承擔本案造成的社會損失。二、在確保公共安全及社會觀感前提下，充分授權與尊重工務處專業處置，展開後續程序。

對於道路及鄰房安全建議如下：一、建議縣府會同豐邑訂出道路改善計畫時間表。二、地下管線由主管機關制定巡檢計畫，並檢查道路排水溝無破損。三、在「豐采五二○」完工前，持續進行周遭建築物振動頻率、自動化傾斜度及沉陷、道路及人行道沉陷、花台裂縫計、土中傾度管、開挖區內外自動化水壓力等項目監測。

購屋民眾關心建物安全，有關地下室小梁更換後安全性，先由豐邑擬具安全材質證明、施工文件等送交第三公正單位確認；地下室上浮力疑慮，則應啟動建物本身之自動化變位監測，比照耐震標章啟動第三方施工監督。

豐邑建設忽略了品牌與公益，但政治人物的品牌是根基於民意肯定，楊縣長應三思創造多贏。