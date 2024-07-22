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科技．人文聯合講座／對新任教育部長的期望

聯合報／ 李家同

教育部有了一位新部長，我在此表示對新任教育部長的一些期望。

一、希望教育部長願意徹底檢討教改。教改的主要措施是廢止聯招，要進大學，大多數學生利用申請入學，但是學生只能填六個志願，這絕對不是便民的做法，因為學生必須很精確地知道自己分數的落點，這不是很容易的事。在聯招的制度之下，考生不用擔心自己分數的落點。

我相信部長知道，當年廢除聯招的一大目的是要打擊補習班，使青年學子可以安心讀書，不需要浪費時間在惡補上。因此，我在此懇求部長將這個資料查清楚，看看廢止聯招以後，補習班的數目有沒有增加，種類有沒有增加。我也希望部長能夠很客觀地查看廢止聯招以後，我們學生的程度有沒有改善？學校有沒有因此可以收到更好的學生？

二、希望部長能夠宣示基礎學問的重要性。所謂基礎學問，無非就是國文、英文和數學等等。我們希望國民有更好的國際觀，如果英文不好，很難有好的國際觀。科技變化非常之快，國人必須有能力在離開學校以後，仍然可以吸收新知。其實任何新科技也都建築在基礎學問之上，因此我希望教育部長在各級學校中都強調數學、物理、化學、生物等等的重要性，千萬不可以過分重視花拳繡腿的學問。

三、希望教育部長能夠重視教育上的城鄉差距問題。教育部長不妨利用大數據看看偏鄉地區孩子在會考中的成績，和都市型孩子相比，偏鄉孩子的家庭大多數是低收入的，如果他們的學業程度又落後，將來長大成人，可能仍然停留在低收入戶的階層中。我國是一個工業化國家，非常講究競爭力，教育部不能只注意某一個區域有多少人可以進入台大，而應該注意到某一個區域，有多少人要靠打零工維生。要解決我國的貧富不均問題，不能靠租稅改革等措施，也要依靠教育部對教育上城鄉差距的注意。

四、希望教育部能夠重視學生的基礎能力。以英文來說，很多大學生寫出來的英文句子可怕之至，但是國家的考試題目都非常之難，根本不理會學生的基礎能力，教育部對提高學生英文程度的措施卻是雙語教學。試問，用英文教微積分，會使學生的英文程度提高嗎？

總結一句，我希望新任教育部長不再貿然提出新的教育措施，應盡量地簡化升學辦法，徹底重視學生的程度，使所有的學生在各種科目上都有最基礎的能力。不要再發生大學生寫出「They is」的句子，也不要有大學生不會分數加減。我本人很害怕教育部常常提出華而不實的觀念，比方說，核心素養的三面九項。三面九項的示意圖中是終身學習，相信部長一定同意，任何人基礎學問不好，不可能終身學習，也不可能自主學習。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

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