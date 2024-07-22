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大法官錯失的 國會應該把握

聯合報／ 江一豪／律師（新北市）

憲法法庭上周就國會職權法案作出暫時處分裁定，相關法律在宣判前暫時停止適用。這是大法官繼釋字第五九九號解釋，第二度作成暫時處分，參照過去經驗與本次裁定理由，或能預見後續憲法裁判的結果。對此，在野黨的不滿可以理解，然而當高度政治性的議題交到司法權，本就不該期待大法官能超然出世。

就在兩個月前，憲法法庭針對上一屆少數立法委員所提勞保條例違憲聲請案，作出不受理裁定，理由是不符「修法未果」的要件。然而回顧過去四年，立法院少數黨對於勞保基金潛藏十二兆鉅額債務的議題，不論是透過修法、預案提案乃至質詢，可說是已窮盡監督途徑，但在行政院及當時國會多數的抵制下，勞保改革毫無進度，只能任由破產之日逐步逼近。

正是在這樣背景下，當時的國會少數黨才寄希望於憲法法庭，盼能透過司法權就現行明顯難以持續運作，且違反世代正義的勞保制度加以糾正。然而在賴清德政府上台後，新任勞動部長宣布「撥補就是改革」，顯然不打算有其他作為，而憲法法庭隨後作出不受理裁定，則將改革請求拒於門外。實則，法律是否修正，與法律是否違憲應屬二事，既存法律違憲的狀態，不會因立法委員是否進行修法而改變；大法官用「修法未果」要件駁回聲請，雖然是不願直球對決，卻也錯失扮演關鍵角色，處理勞保此一重要議題的良機。

勞保財務是個並不複雜的數學題，執政黨固然可以宣稱勞保基金存量持續上升，但對於保費每年入不敷出，縱使一語帶過，卻不能不面對。截至今年為止，全民納稅已用二三七○億撥補勞保基金，勞動部也表態之後每年至少撥補一二○○億。暫且不論隨著領取老年給付的人數增加，日後每年高達一兆元的給付金額，要怎麼撥補？近在眼前的問題是，根據精算報告，基金用罄之日就在這四、五年內，對於現在仍在繳付保費的工作世代而言，極有可能繳付高於領取金額的保費，成為現行制度下的淨提撥者，而違反世代正義。遺憾的是，這個問題極有可能繼續原地踏步而再延宕四年。

對於大法官的決定當然都可加以批評，但無須讓嚴肅的法律議題，用簡單二分的方式論輸贏。即使國會職權修法最後被宣判違憲，也不代表就是執政黨的勝利；更重要的是，如今身為國會多數的在野黨其實可以更積極，透過論述、行動設定議題，而非陷入政治口水的泥淖。以沉疴已久的勞保財務危機，這個遲早得面對的未爆彈為例，立法院絕對有條件透過修法、召開公聽會，乃至成立「公共年金改革委員會」，督促行政機關面對勞保財務現況提出改革方案，並要求各黨派參與研商；誰抵制誰就是反改革，用政治回應政治，也讓人民看清問題真相。

美國總統候選人川普一席「台灣應該繳保護費」，無情地揭露台灣在美中對抗架構下的處境。和碩董事長童子賢近期對核能議題的發聲，則是促使各界必須直面能源政策的調整。至於勞保議題，更是攸關千萬勞工老年生活，以及年輕世代是否淪為制度錯誤下的犧牲者。這些都是台灣這幾年必須面對的深刻課題，現實會一直來，不會因為閉上雙眼而停下朝我們走來的腳步。大法官錯失的，國會多數可以、也應該把握！

國會職權修法 大法官 憲法法庭

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