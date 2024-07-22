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民進黨新權力結構的誕生

聯合報／ 鄭明德／台北城市科技大學企業管理系教授（台北市）

長期以來，民進黨全代會黨職的改選，就是形塑新權力結構的誕生。各派系在過程中精準計算，扶助自己的領導人上位，甚至與其他派系換票或配票，本是常態。此次改選，秘書長林右昌認為重點是政黨的價值，僅是場面話，重點還是看各派系在黨中央的權力消長。

前總統陳水扁參與全代會，而剛卸任的前總統蔡英文缺席，無疑是此次大會前的最大亮點。廿多年前卸任的前總統趕著出席，剛卸任的前總統卻缺席，難免讓人猜測其中的原因。陳水扁仍拚搏自己的政治影響力，可以理解；幾位想參選高雄市長的現任立委想親近陳水扁，尋求支持，也可以理解，因此陳水扁出席絕對很正常。之前全代會，陳水扁也有出席；因此這次再出席，這倒不是新聞。比較特別的是這次蔡英文缺席，雖然她對外稱另有行程，但正值鄭文燦案發生不久，剛卸任的總統缺席，其真正原因總是讓人好奇。

會前各界就判斷，「新賴系」將是此次全代會黨職改選的大贏家，這絕對可以預期。藉由鄭文燦案，賴清德總統的黨內領導威信確立，其決策風格更讓人生畏。此次全代會在鄭案後召開，黨內氣氛詭異。如同過去親總統派系：正義連線及英系的異軍突起，此次賴清德總統的「新賴系」也將是最重要勢力。目前，「新賴系」成員、關係及影響力還不明確，透過往後運作才會漸漸明晰。但以賴清德及其親近人士形成黨決策核心，已正式成形。至於新潮流內部，是否因鄭文燦案出現新的變化，值得觀察。新潮流與「新賴系」的關係也是。筆者判斷，新潮流無法影響賴清德總統的決策，當然也很難影響「新賴系」的形成與發展。

英系過往的聲勢、影響力下滑，也可以預期。之前，蔡英文總統並未提及自己與英系的具體關係，此次全代會缺席，更讓過往英系成員無所依靠，因此英系將逐漸解體。目前，較重要成員可以觀察高雄市長陳其邁的聲勢發展。正國會此次因除名立委陳亭妃而分裂，運作效果大打折扣；加上林佳龍在外交部，無法在各縣市經營；林右昌身為黨秘書長，必須聽命於黨主席賴清德，因此正國會的往後影響力較難再起。至於其他派系，還有一席中常委的實力，但屬於點綴性質，個別影響力也不大。

投票結果，據媒體報導，黨內系統普遍認為，鄭文燦系統的呂林小鳳蓋給自己，導致新潮流系統的林宜瑾只拿二票中執委票面臨抽籤，最終因抽到第四號因此落馬。這種發展，出人意料之外，呂林小鳳是否被處罰？必須關注。看來，鄭文燦陰影仍籠罩全代會的改選。不過，整體而言，就後續的合縱連橫發展，賴清德總統與「新賴系」仍是觀察的重點。

蔡英文 賴清德 陳水扁

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