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美霸者通吃 獠牙豈止伸向兩岸

聯合報／ 楊建業／西安科技大學材料科學與工程學院教授（大陸西安）

美國最近一系列表現，似乎都是一副「霸者優先」、「霸者通吃」的姿態，且愈來愈不再顧及國際社會的觀感。

中國大陸當然是其首當其衝的霸蠻對象。川普和范斯等人還沒上台，就將美國製造業的空心化怪罪到中國大陸頭上，但這毫無道理。美國當年把高汙染高耗能的低端產業都轉移到不發達國家，其中也包括中國大陸。這是美國的資本運作決定的，中國大陸沒有、也不可能替美國越俎代庖。中國大陸成為世界工廠時，大陸民眾也非常不滿：既耗費自己的原材料和廉價勞動力，還破壞生態環境。如今，中國大陸創業剛有點起色，國力有了一定程度發展，美國就想找種種藉口打壓，勢必激起中國大陸的強烈反彈。

這種霸氣還體現在台灣之上。川普說，台灣從美國奪走晶片業務，並聲稱台灣應向美國支付保護費。事實是，台灣年年都在購買美國軍火庫過時的陳貨，一直在給美國交保護費。為此幾百億美元都填進去了。台灣人口不過二三○○萬，面積不足四萬平方公里，還有多少剩餘價值可榨取呢？至於晶片，則和前述的大陸代工廠是一個道理，自由主義經濟學強調的是國際分工和比較利益，即各國不須自給自足，而是應採用最有利的生產方式，互相交換。

川普和范斯對海峽兩岸的訛詐，中國大陸當然不會買這個帳。但民進黨就不好說了。卓榮泰不是已表態說願意承擔更多責任了嗎？什麼責任？不就是還要大幅提高保護費嗎。美國再怎麼予取予求地無止境無底線地敲詐，民進黨政府可能都會諂笑著將台灣人民的血汗錢如數奉上，但這也是台灣人自己選的，有什麼辦法呢？

當然，美國的全球戰略並不僅是通吃海峽兩岸，它同時也在向全球展示獠牙，即便通吃到盟友也在所不惜。這種中美博弈的戰略效應還在繼續外溢。據說美國正考慮對墨西哥電動汽車加稅和提高勞動力成本，填補其所謂的中國戰略漏洞。墨西哥是不少中國大陸車企為開拓點北美市場而增設的製造點。若如此，東協也該警惕，因為東協已是中國大陸第一大交易夥伴。

要知道，美國可不只是追求一般的霸權，而是絕對的霸權。就是試圖要把美國的法律，變成全球的法律，並藉此操控所有國家。不聽操控者，就無情打壓。這無關乎民主與威權的對決。就算要威權，也是美國在威權，因為它總是將自己的意志強加在他人頭上，這正是威權者最大的特徵之一。

美國的威權和過分霸道或許短期內有些作用，但從長遠看，遲早會反噬自己。即便是盟友們，或許還沒有和中國大陸全面脫鉤，就先和美國技術脫鉤了，以避免美國的脅迫和操控，就像當今一些國家「去美元化」那樣。道理很簡單：做朋友是要互利互惠的，不能萬事萬物，都要自己優先。

台灣人 美國

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