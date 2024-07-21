星期透視／川普喊保護費 聯美抗中露餡

川普在競選活動中遭到槍擊後聲勢看漲，但他隨便一句「台灣需要付保護費」，各界譁然，閣揆卓榮泰稱「台灣願意多擔負責任」，有些語無倫次，而川普時期國安顧問、也是川普當選後國務卿的可能人選歐布萊恩更加直白，稱台灣國防經費需增加到ＧＤＰ的五％，讓人冷汗直冒。

從美牛到軍火採購，乃至於國防戰略調整、役期延長，民進黨政府對美可以說是百依百順，但一覺醒來赫然發現景物全非，驚恐自然，設若川普當選，台灣是否可以保住護國神山、會不會大幅度增加軍費？已成國安巨大陰影。川普二任下的兩岸關係不確定性陡升，但弔詭的是，高懸台海的戰爭風險，卻意外的有可能獲得舒緩！

之所以這樣推論，乃是因為拜登所極力建構的「極限施壓、鬥而不破」的對中戰略，未能達到台海避險的預期目標。日前美國印太副司令稱解放軍環島軍演是預為攻台做準備；美國前國安副顧問博明稱，中共當局把目前在南海與菲律賓的對峙，當作侵略台灣的「彩排」，台海瀕戰已非軍推想定。最近到廈門參加研討會，陸方代表性學者認為，對台政策正面臨從「和平統一但不放棄武力」，向「武力為主但不放棄和平」的轉折。中共當局將在金門附近海域作業的台灣漁船帶回，頒布「懲治台獨頑固分子的意見」，顯見對台政策已從去主權化─越過台海中線、貼近鄰接區演習等，進至對中華民國治權的長臂管轄，奠定反分裂國家法第三條所欲鋪陳的「台灣問題是中國內部事務」的法律基礎，一旦對所謂的台獨頑固分子實施長臂管轄，終局的陰影不遠。

為避免陷入被動，賴清德不顧眾怒，執意在就職演說提出「一邊一國」的理論架構，目的是試圖從法理角度突出台灣非中國一部分的事實；拜登政府非但未加阻攔，還在一個月後派遣兩位副助卿來台，商談「台灣有意義的參與國際組織」，其中之一藍墨客，不久前在馬歇爾基金會舉辦的活動中，首次抨擊中共曲解聯合國二七五八號決議的精神。看來台美聯手突破中方在「一個中國」框架上鎖入台灣的用心，極其明朗。在各方操弄下，兩岸關係已掉入終局的法律定位之爭。

美國國會反中聲浪高漲，經常通過反中友台法案，為了反擊共和黨右派對中軟弱的批評，拜登不惜數度表態，派兵保衛台灣對抗解放軍攻擊。從賴清德的「前進白宮」、第一島鏈的咽喉位置、晶片聯盟、亞洲北約等，執政黨的許多支持者，認定國際反中大聯盟已經成形，腦中似乎浮現台美聯軍共同抵抗解放軍入侵的景象。從「兩國論」到「一邊一國」，對兩岸法律主權定位的衝撞毫不手軟，最近國會改革攻防中，執政黨對「中共代理人」的肆意連結，已經到了匪夷所思的地步。

川普的一席話，對蔡賴聯手建立的「聯美抗中」神話，或可產生醍醐灌頂的效果，讓頭腦發熱的部分國人，回到國際政治的現實。

對台灣而言，川普主政下被交易的憂慮，揮之不去。過去拜登政府的對中政策，予台灣執政者製造「聯美抗中」的想像，其支持者不斷自我強化台美聯盟意識，相信美國大兵來救，拒絕妥協，不知避險，在川普表明美國不可能背書台灣單方面的想像後，新政府的國安理念，必須打掉重練。

危險中寓含機會，因為改變都是逼出來的！

（作者為文化大學國發大陸所講座教授、陸委會前副主委）