大屋頂下／從壓制台獨到維持中華民國 意見22條的新意見

中共新頒「懲獨廿二條意見」（下稱《意見》），一般只注意到其中有古板陳舊的「老意見」，卻少有人重視其中亦有別開生面且可能另闢新局的「新意見」。

《大屋頂下》一直主張，二○一八年美中齟齬以來，由於世局、兩岸及兩岸各自內部政治情勢的丕變，中共的兩岸政策，必須由「壓制台獨」，轉移至「維持中華民國」，這是兩條完全不同的路徑。

《意見》中的「老意見」，就是「壓制台獨」。《意見》中的「新意見」，則是「維持中華民國」；這是別開生面，更可能另闢新局。

老意見，即「壓制台獨」。《意見》第二條第一節規定，「發起、建立台獨分裂組織，策劃、制定分裂行動綱領的…」，屬台獨犯罪。這應是指「台獨黨綱」等行為，也是古板陳舊的台獨定義。

新意見，則透露出「維持中華民國」的蘊義。《意見》第二條第二節規定，「通過制定、修改、解釋、廢止台灣地區有關規定或者『公民投票』等方式，圖謀改變台灣是中國一部分的法律地位的」，屬台獨犯罪。這節規定不啻在說，中華民國憲法（台灣地區有關規定）蘊含「一中原則」（在台灣稱為「憲法一中」），因此中華民國不是台獨。凡欲以「制定（正名制憲）、修改、解釋、廢止有關規定（中華民國憲法）為手段而改變台灣法律地位（中華民國憲法地位）者」，即是台獨犯罪。以上，或許可稱「憲法說2.0版」。

至此，台獨的定義已從「台獨建國」引申轉移至「改變中華民國（憲法）的法律地位」。這雖本即是一體兩面的命題，但在切入的視角上卻有巨大的差異，而《意見》在此已將它說穿了，也說透了。亦即從古板的「壓制台獨」，轉向了「維持中華民國體制」。

再者，《意見》第二條第四節規定，「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳播等領域大肆歪曲、竄改台灣是中國一部分的事實的…」，屬台獨犯罪。此節是將「政治台獨／文化台獨／教育台獨／歷史台獨／心靈台獨／輿論台獨」一概劃入。例如，歷史課綱的台獨操作，應即在此一範疇。「中國東亞化／台灣南島化／中華民國外來政權化」，亦是。甚至，台獨意識對蔣介石地位的處理，也是指標。這些台獨操作，皆是指向「洗滌人心／去中華民國化／去中國化」；台灣留不住中華民國，當然也就必然留不住中國。此節「新意見」亦在透露，已從「壓制台獨」轉向了「維持中華民國敘事」。

以上的論證及演繹是否過度，可受公評，但中共的兩岸政策必須從「打壓台獨」轉移至「維持中華民國」，卻是中南海應當直面的課題。主要的背景有二：

一、地緣政治。美西方與中國近年愈演愈烈的角力情勢，可謂已經相互建立了「恐怖均衡」的底線。這對兩岸的影響，就是中共武統的約束與顧忌愈來愈多，可能性也愈來愈低，武統甚至已成中共面對的「國際陷阱」。

二、台獨變型。由於「務實台獨」的操作，正名制憲那種法理台獨在大體上已經翻頁。因此，「打壓台獨」，幾已成為無的放矢。如今，兩岸問題在台灣內部政治上的表現成了「借殼上市的台獨vs.維持原真中華民國」的角力。

在以上兩大背景下，對中共來說，如果不能武統，而要維持兩岸「未統一／不台獨」的「分治而不分裂」的態勢，就必須在台灣的民主運作中，使得「維持中華民國」的社會共識能夠超越「借殼上市」的台獨操作。亦即：「維持中華民國」，應先於「打壓台獨」。

要台獨站不住，就要中華民國站住。中華民國站住了，台獨就站不住。

然而，中共的兩岸政策迄今仍是「一國兩制／和平統一」。這是說，將以消滅中華民國為目標。但如前述，連《意見》也知道，必須以「維持中華民國」為抵制台獨的憑藉，則這種以「消滅中華民國」為目標的兩岸政策，如何能使中華民國在台灣的民主運作中立足？

《意見》說，「打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員的」，屬台獨犯罪。可見，中共亦知，兩岸關係必須在台灣的民主角力中發展。然則，《意見》應當知道，台灣傾向「兩岸關係和平發展和國家統一」者，之所以未能形成顯著優勢的政治氣候，主要原因是相當多的台灣人對中華民國在兩岸間能否確保應有的地位及前景不具信心，反而因此甚至出現「懼統容獨」的氛圍。

在這樣的情勢下，《意見》提出的「新意見」，不啻是從「消滅中華民國」，轉移至「維持中華民國」。這是一個新視角，也是大亮點。

《意見》雖未說得那麼凸顯，但其邏輯發展卻可作此解釋；或說，本文希望能作此解釋及有此發展。

也就是說，中共應當將「由中華人民共和國來對抗台獨」的舊思路，換成「由中華民國來化解台獨」的新思維。

中華民國如何化解台獨？就是要維持中華民國。要維持中華民國，首先就是中共要維持中華民國。中共若要消滅中華民國，台獨會被有些人看成台灣的救贖。因此，台獨是中共的產品。

中共的兩岸政策，原本是建立在「中華民國已經滅亡論」上，但《意見》提出的「新意見」，卻顯已跳出「中華民國滅亡論」。一方面反對變更「台灣地區有關規定」，亦即主張「維持中華民國體制」；另一方面亦反對在歷史文化上變造「中華民國敘事」。如此這般，「新意見」的兩岸思考，可謂就從銅板的這一面「壓制台獨」，翻到了銅板的另一面「維持中華民國」。這當然是別開生面，也可能為兩岸關係的發展開闢出新路徑。

這新路徑就是：一、由台獨及統一的「目的論」，轉移至和平發展的「過程論」。二、雙方建立「你不消滅中華民國／我不台獨」的「交換論」。三、由舊的兩岸關係「中共與台獨都要消滅中華民國的兩岸關係」，轉移至「中共與台獨共同維持中華民國的新型兩岸關係」。四、在「大屋頂中國／大屋頂中華」下，定錨中華民國，共構和平競合。

中共的兩岸思維應當是：有中華民國，就沒有台獨。

《意見》儼然已從「壓制台獨」的思考，轉向「維持中華民國體制／維持中華民國敘事」，這是兩條完全不同的路徑；但也許連《意見》撰文者亦尚不自知，希望中南海此時能回過神來，正視這樣的「新意見」。