名家縱論／遠離仇恨動員的黑洞

暗殺候選人的企圖，暴露仇恨橫行的美國政治真貌。正如「文化戰爭」所說，華府政治圍繞性別、移民、墮胎權、福利政策等反覆出現的反目。二○一六年川普上台後，更加刺激的言辭成了日常。川普嘲弄批評者，煽動憎惡，隨著對話和妥協的消失，民主逐漸窒息。諷刺的是，政治低劣的軸心川普遭到仇恨的子彈。

美國變成極化政治樣板，研究稱是「情感極化」和「負面黨性」的交互作用，二○二○年拜登勝選，就是太多選民討厭川普，選擇票投拜登。

拜登說川普遇刺令人氣憤，「這是這個國家必須團結的原因」。但是他好像忘了自己說過「川普是個無論如何都要阻止的法西斯分子」。仇恨造成的悲劇，從沒少過。兩年前日本前首相安倍遇刺身亡，數月後岸田文雄被扔炸彈，今年二月韓國在野領袖李在明在釜山被凶器攻擊。

台灣社會的情感極化比美國更早，侯文詠在二○○四年總統大選曾寫下「五十％的水餃攤」，提到水餃本不分藍綠，結果顧客連吃水餃都選邊站，就是極化政治效應，研究發現，二十年來負面政黨認同的影響愈來愈大。

賴清德上台，人們想像六成民意可以監督執政。然而賴清德不這麼想。無論就任首次的敞廳記者會、對抗國會改革方案，到最近罷樑的動員，無役不與，更經常發動整個全黨煽動憎恨、分化人心，社會更加浮動。

去年底民眾黨傳出提名陸配徐春鸞為不分區立委，竟遭到鋪天蓋地的網軍側翼攻擊，「紅色背景」、「統戰說」紛至沓來。好像只有某種條件的人才有資格愛台灣。台灣變成「有些動物比其他動物更平等」的動物農莊。

兩個月前，柯建銘在一項表決失利後，竟說出「台灣國會由習近平控制」的抹紅語言，目的不外煽動仇恨，要民眾「恨屋及烏」，以獲取政治利益，完全挑戰文明底線。不久前綠營透過媒體放話，說政論節目被中共記者監控操縱，可到現在也沒一絲證據。「都是阿共陰謀」套路玩幾十年不膩，讓人嘆息。

其實賴清德上台之前，台灣已是「民主內傷」的顯例。在沒完沒了的意識形態紛爭，以及政黨、財團、利益團體與偏綠媒體無孔不入的操縱下，很多國人早已相信，反中是愛台灣的表現，藍白兩黨不好是因為「傾中」。隨著政治走向極端，健康的公共輿論正在崩潰。

民進黨帶頭，現在沸沸揚揚的罷免運動，關鍵字就是「仇恨值」，用仇恨動員，從不是正面的能量，全世界罕見，台灣卻能成為投票翻桌的手段，也讓人無言。

西方政治學者憂心歐美崛起的民粹主義，正在質變成部落主義。

何謂部落主義？就是認為反體制的領導人上台後（如近年的巴西、匈牙利、波蘭）自認擁有正義權力，眼中只有不同部落的黑與白，善與惡的終極戰爭沒有妥協。

這類領導人明顯展現反民主反多元態度，用排他的民粹語言搞鬥雞式變革。他們運作群體識別和群體衝突，可能破壞民主規範和道德，一切手段為部落生存和勝利。自由民主國家面臨更危險的不是民粹主義，而是以民主為名、破壞民主政治的部落主義。

部落主義推動虛假資訊的製作和傳播。部落的盲信，使人們輕易接受誤導和假訊息。此外，部落主義會為暴力辯護，正如匈牙利和波蘭。如果台灣真的進一步走向部落主義，我們的民主政治岌岌可危。

史蒂芬茨威格的名言：「無知的一代人的戰爭，恰恰由於各國人民相信自己這一方完全是正義的，才鑄成了戰爭的最大危險。」不是嗎？（作者為政大傳播學院教授）