勞工延退 勿忘職安配套

立法院日前三讀通過勞基法第五十四條修正條文，明定勞工年滿六十五歲，經勞雇雙方協商後，得延後強制退休年齡，目的是鼓勵就業參與率，同時改善老年經濟困境。由於社會結構變化，延長就業年齡的人增加，許多行業相當要求維持體能，才能有職安和維護客戶安全。過去就業單位與求職者時間有限，體能評估常形式化或無根據。還有就業者有賺錢需求，蒙騙或不知道自己體能狀況，導致意外或不可逆傷害。

芬蘭晚近發展專門給四十五歲以上民眾的工作人口體能測試，要容易做又能測得出來想要的目標，包含移動能力、平衡能力。例如單腳站立，測試站立位置面積不足時的垂直位置控制能力、背部橫向彎曲、手肘關節彎曲、動態身體屈曲、跨步深蹲、靜態身體伸展、動態身體伸展、靜態平衡串聯站立。

其次是無助跑、無預備動作的下蹲直接垂直跳摸到最高點，與站著努力把手臂正常舉高的指尖最高高度，比較差距。同時看到肩膀、下肢伸展肌力最大能力。裝人工關節的人也要測，練習一次，測試兩次取較好數據。但靜態有暖身的項目先做，不會第一項測試就做最吃重的，且不能因為待測人多就隨意彈性更改順序。

還有四十秒伏地挺身（肩與臀同時上抬），同時進行間歇性拍肩，了解肌肉爆發力、耐力與身體控制能力。這對有些人很難，因為協調性，且要維持連續動作，每次被迫身體要抬得夠高才能進行下一動作。芬蘭運動研究組織ＵＫＫ開始探討，未來是否要將此測試與六分鐘走路，列入護理師體能測試。

除了以上測試，ＵＫＫ長期與老人合作進行倒著走、負重於肩、腿測強度（配合平時生活需要的功能測試）、坐時的握力等多種測試，來預測體能與壽命和介入運動的幫助，不在意時間而是能否做到，目的是看到底拿多少與自己體重比例的重量，導致人難以站起來。在芬蘭，對高齡民眾測試完成後，有諮詢者來說明、建議改善方式等，而不是得到結果就結束。

測試創新連動相關各種研究與生活需要，發展和如何確保測試不造成傷害。即使人身體有問題，或平時運動習慣不同，還是可選擇適合的測試，測試前有相關問卷過濾疾病史，找出未來改善的可能與目標。

另外，芬蘭職能治療組織根據職業安全法與老化也投入許多研究，包含高齡者工作勞動環境相關設備（如工作椅、體外骨骼衣）對維持能力的影響。還有急救人員等不同職種專屬的測試，讓員工知道工作負荷、自己全身體況，什麼姿勢與出力和工具之間用對身體功能也在發展，此外，還有工作量與社會發生危機時的工作量，如何達到職責又保護員工。ＵＫＫ採取對照性研究來促進健康，希望喚起更多人注意體能維持，以免慢性病者暴增造成社會支持系統與資源崩盤，也就是加碼更嚴謹廣泛的預防策略以因應未來。

除以上政策，芬蘭還對該國特有高齡健康主要挑戰下功夫，例如肥胖、下背痛。我國呢？針對老齡者工作方式或生活方式有何研究？或職務再設計如何對體能與心境影響？這些都需要更嚴密的預備措施，才能讓政策美意達到效果。