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公糧政策不只論價 質更關鍵

聯合報／ 王乃雯／台大人類所博士（台北市）

日昨立法院通過公糧價格調漲五元的主決議，再度引發農業部大聲疾呼此舉萬萬不可，原因不外乎幾個理由：一、公糧價格調漲會帶動農業資材漲價，農民無實質獲益，反而帶動其他農作物調漲，產生蝴蝶效應，最終造成物價大漲。二、引發搶種，導致稻米品質下降，台灣米被外國米市場侵奪，稻米市價崩盤。三、公糧僅占台灣稻米市場三成，公糧調漲不會影響稻米市價，七成未繳公糧農民未受益。四、排擠農業預算，其他農產並沒有保障收購，稻農應該自身精進品質。

農業部提出的相應對策為「一集、二轉、三加三」。「一集」鼓勵農民加入集團產區，加碼各式獎勵金；「二轉」加強推動旱作雜糧措施；「三加三」強化水稻收入保險及行銷，預計三年內，每公斤乾穀價格提高三元以上。

筆者於二○一四年起，即於台灣東部穀倉鄉鎮進行長期田野調查，針對農業部相關論述，希望能提供一些不同看法。

首先，公糧調漲造成農業資材漲價是「倒果為因」。實情是近年來各式農業資材已大漲，近兩年部分資材漲幅甚至高達兩倍，而勞動力價格在農業缺工下，亦不斷攀升。日趨高昂的成本，逐漸壓縮稻農獲利空間。

其次，公糧政策自一九七○年代制定以來，其收購條件也幾經變革，並非所有水田都可繳交公糧，況且公糧繳交條件是由官署決議，收購面積暴增的說法，可藉由政策手段調整。然而，長期以來，在確保糧食安全的前提下，台灣到底需要多少良田作為生產之用，始終沒有具體數字。而在稻作農村屬性快速變遷下，也缺乏與時俱進的普查類別設定。

再次，公糧占台灣稻米總量的三成，並不意味只有三成農民繳公糧！公糧共有三個價格區段，目前全台超過計畫收購（最高價）的區域，恐怕頂多只有花東三、四個鄉鎮。關鍵在於公糧作為穩定物價之手段，其價格一直幾乎是台灣稻米市場的天花板，公糧不漲，在白米市場逐漸萎縮之際，市價漲幅有限（除非是遇天災缺糧），稻農種植意願只會愈來愈低，這對台灣糧食安全將是一大威脅。

而所謂加入「產銷契作集團」可比公糧價高，是指最低階的餘糧、或頂多是中階的輔導收購，且契作訂立後，農民仍不時遇到糧商因自身考量不收糧，但卻讓農民喪失繳交公糧資格。因此，此一政策從二○一○年推行至今，全台每期契作面積頂多也僅一點五至一點九萬公頃（台灣一期的稻作面積約在廿五至卅萬公頃），況且其中還有不少農民是因在稻作四選三政策下，為保有公糧繳交資格，才勉強加入。在諸多獎勵政策中，其獎金大多被地主拿走，而非務農者實得。

最後，稻米作為台灣風土最適宜的主糧，其屬性與其他農作不同，公糧政策的爭議，不應停留在調漲與否，也應考量調整公糧收購策略，扭轉「重量不重質」惡名，也讓公糧主導的稻農實作邏輯，可藉政策引導，將稻米市場導向一個更健康的產業型態！

稻米 調漲 農民

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影／力挺花蓮 農業部攜手台北101從心出花

公糧價漲5元衝擊米價？農業縣張麗善有不同看法：不會引來搶種

立法院決議公糧漲價農業部不甩 嘉縣綠營稻農議員批不知見風轉舵

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