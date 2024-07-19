中共三中重塑創新機構與產業環境 怎應對陸拚新質生產力

中共廿屆三中全會昨天閉幕，據大陸官媒新華社「受權發布」的會議公報，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。三中全會代表對岸未來五年的發展方向，此次焦點在「改革」。在全球戰火硝煙迷漫和美國總統大選的高風險疑慮中，自動整合AI Web3.0分布式産業體系也即將形成，而後者所帶來的結構轉變使得產業發展革外混沌。

今年三中全會的重點是「新質生產力」、財稅、金融、市場化及國企改革等。新質生產力是由習近平在今年三月所提出，是繼過去五年大陸繼十四五規畫、鏈長制、四鏈融合後，所提出的指導原則及核心價值。此次三中後，大陸科技部也設立新質生產力促進中心。在AI結合Web3.0網路結構所形成「自動化」網路系統的時刻，新質生產力的未來發展值得關注。

新質生產力是因應產業環境變遷所產生的策略思維，特別是在培育新產業，發展戰略性產業、未來新興產業等，其政策面兼具技術創新、公共政策創新、商業模式創新等，其中包括了兩個關鍵政策選項和五大經營策略，而AI／Web3.0的自動化／客製化機制活化了新質生產力執行與運作。雖然最終版本尚待三中全會決議定調，但學者多認為新質生產力是重塑整體創新機構與產業環境的關鍵設計。

在政策面上，有市場導向的「水到渠成、順勢而為、韌性治理」，也有中央集權、政府導向的「中央主導主軸規畫、地方上因地制宜」，後者代表性政策是「鏈長制」和「四鏈融合」政策，而前者則更趨近於新質生產力的精神。

在最新的網路科技創新發展中，AI Web3.0共同融合、協同進化等典範轉移成為主流的成長過程，其中五大主要經營模式分別為：內外協作整合AI代理人平台（AI Agent）、規模化／標準化錢德勒寡占經營（OpenAI、Google等）、多元客製化邊緣智能（UALink連盟，Edge AI ASIC）、技術創新導向專業化（如輝達NVLink和CUDA、或三星HBM）、消費者供給面刺激消費等五大型，其中Edge AI ASIC及AI Agent是最大程度發揮分布式智能操作的未來方向，更是中小企業轉型的契機。

利用AI的龐大計算能量，並結合分布式Web3.0，是有效發展新質生產力結構體系的最大利基。但大型AI規格化和制式模型氾濫，除不能有效滿足特殊產業需求，其衍生的市場寡占及創新困境更是科技創新的殺手。「自動化」AI及Web3.0創造了多元客製化的商機，邊緣智能架構更提升客製化操作的綜效，應是台灣現階段最有利的智能發展策略。

從三中全會及大陸創新經濟的角度來看，新質生產力的價值在於，從宏觀政策面和微觀產業面降低環境風險，在運作過程中融入鏈長制因地制宜的成分，在微觀面引進針對性產業專業知識，利用Web3.0的「自動」協作整合機制更是不可或缺。

AI協同分布式Web3.0網路運作為全球產業造成不可逆轉的風險，大型AI模型氾濫，產業信息唾手可得，平民化的網路資訊將使得「產業轉折」發生頻率大幅提高，而地緣政治所帶來的混亂情勢將是未來幾年的常態。「台版新質生產力」及產業創新必須整合AI Web3.0及政府支持，如何應對、重新轉型再出發，是產官學必須共同面對的問題。