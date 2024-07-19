除了川普要台灣付保護費… 看美國對世界的巧取豪奪

美國總統候選人「川普要台灣付保護費」，這句話讓人耳朵不順，股市玩家也驚嚇。只是，川普另有更刺激的話。在二○一七與二○一八年，他兩度公開說，美國有權得到伊拉克和敘利亞石油，以其作為美國「攻擊這些國家的軍費賠償！」二○二○年在競選期間，他又重申，任何遭受美國攻擊的國家，「美國有權奪取其自然資源，以此補償攻擊的成本。」

但是，這種戕害生命毀損地球，卻又想要壓迫受害者二度受害，另掏腰包「補償」加害者的詭譎想法，除了存在於川普的腦海，其他高官也曾口吐真言。並且，假使川普等人要向受害貧國取財是一種「豪奪」的想法，另有一種「巧取」不是停留在言詞，而是業已存在半個多世紀。

「豪奪」的想法，也出現在柯林頓與歐巴馬的前朝官員，現任拜登總統國內政策顧問譚登的發言。她曾經敦促白宮要利比亞交出石油儲備，以此資助美國發動「新冷戰」開支。她說：「我們有龐大的預算赤字，它們有大量的石油」。譚登深知大多美國人會因為軍費巨大而不介入國際事務，因此，「如果我們想繼續參與國際事務，那麼讓石油豐富的國家支付部分成本…並不瘋狂。」

《美國憲法的經濟觀》曾引發巨大爭議，因其論證美國的「外交政策會導致為了帝國而有永遠的戰爭」。該書作者查爾斯．比爾德的當代繼承人邁克爾．赫德森，以《超級帝國主義：美國帝國的經濟戰略》提供了「巧取」的論證。聯邦政府或許為了瞭解外界怎麼批評自己的政策，據說引該書作為「培訓手冊」之一。

美國在一九四五年持有世界黃金儲備五十九％，三年後增至七十二％，但在韓戰及一九五四年積極介入越戰後，至一九六八年美國黃金儲備僅剩一百億美元時，其財政部宣布停止黃金出售，然後再於一九七一年八月宣布黃金禁運，等於結束金本位。

赫德森認為，這使各國央行的美元盈餘「幾乎沒有選擇」，形同只能「借給美國政府」，以購買美國公債等方式持有，聽任美國政府對之「徵稅」。隨著本世紀美國際貿易逆差擴大，華府對美元外匯存底豐厚的許多央行課稅更多了：一九八○年代美國年均貿易赤字是GDP的一點七五％，雖然在一九九○年代降至一點一四％，本世紀至二○二二年則高達三點七五％。國防支出在以上三個區間，分別佔了GDP的六點一六％、三點五八％及三點九五％，無論那個區間，俄中日韓與歐盟的國防經費加總都不如美利堅。

在赫德森筆下，這是前所未有的「超級帝國」現象。以前是歐洲大國你爭我奪，是私企業競爭，同時各自以軍事武力登場，爆發為兩次世界大戰。現在僅有一家，是美國「國家軍事和總體經濟力量作為一個行為系統的動力」，表現為在一九六○年代以前，美國政府以債權國地位左右國際組織，其後逆反常理變成債務國，居然支配全球金融！自由世界幾乎束手無策，聽任自己的美元讓美國揮霍於軍事和民用消費，投機於金融和房地產泡沫。

受害最深的日本則說這是「帝國循環」，意指華府利用美元是國際結算貨幣的地位，通過各種操作來保持美元的國際流暢，從而收割世界各地的財富。