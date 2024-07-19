聽新聞
test
0:00 / 0:00

除了川普要台灣付保護費… 看美國對世界的巧取豪奪

聯合報／ 馮建三／政大新聞系教授（台北市）

美國總統候選人「川普要台灣付保護費」，這句話讓人耳朵不順，股市玩家也驚嚇。只是，川普另有更刺激的話。在二○一七與二○一八年，他兩度公開說，美國有權得到伊拉克和敘利亞石油，以其作為美國「攻擊這些國家的軍費賠償！」二○二○年在競選期間，他又重申，任何遭受美國攻擊的國家，「美國有權奪取其自然資源，以此補償攻擊的成本。」

但是，這種戕害生命毀損地球，卻又想要壓迫受害者二度受害，另掏腰包「補償」加害者的詭譎想法，除了存在於川普的腦海，其他高官也曾口吐真言。並且，假使川普等人要向受害貧國取財是一種「豪奪」的想法，另有一種「巧取」不是停留在言詞，而是業已存在半個多世紀。

「豪奪」的想法，也出現在柯林頓與歐巴馬的前朝官員，現任拜登總統國內政策顧問譚登的發言。她曾經敦促白宮要利比亞交出石油儲備，以此資助美國發動「新冷戰」開支。她說：「我們有龐大的預算赤字，它們有大量的石油」。譚登深知大多美國人會因為軍費巨大而不介入國際事務，因此，「如果我們想繼續參與國際事務，那麼讓石油豐富的國家支付部分成本…並不瘋狂。」

《美國憲法的經濟觀》曾引發巨大爭議，因其論證美國的「外交政策會導致為了帝國而有永遠的戰爭」。該書作者查爾斯．比爾德的當代繼承人邁克爾．赫德森，以《超級帝國主義：美國帝國的經濟戰略》提供了「巧取」的論證。聯邦政府或許為了瞭解外界怎麼批評自己的政策，據說引該書作為「培訓手冊」之一。

美國在一九四五年持有世界黃金儲備五十九％，三年後增至七十二％，但在韓戰及一九五四年積極介入越戰後，至一九六八年美國黃金儲備僅剩一百億美元時，其財政部宣布停止黃金出售，然後再於一九七一年八月宣布黃金禁運，等於結束金本位。

赫德森認為，這使各國央行的美元盈餘「幾乎沒有選擇」，形同只能「借給美國政府」，以購買美國公債等方式持有，聽任美國政府對之「徵稅」。隨著本世紀美國際貿易逆差擴大，華府對美元外匯存底豐厚的許多央行課稅更多了：一九八○年代美國年均貿易赤字是GDP的一點七五％，雖然在一九九○年代降至一點一四％，本世紀至二○二二年則高達三點七五％。國防支出在以上三個區間，分別佔了GDP的六點一六％、三點五八％及三點九五％，無論那個區間，俄中日韓與歐盟的國防經費加總都不如美利堅。

在赫德森筆下，這是前所未有的「超級帝國」現象。以前是歐洲大國你爭我奪，是私企業競爭，同時各自以軍事武力登場，爆發為兩次世界大戰。現在僅有一家，是美國「國家軍事和總體經濟力量作為一個行為系統的動力」，表現為在一九六○年代以前，美國政府以債權國地位左右國際組織，其後逆反常理變成債務國，居然支配全球金融！自由世界幾乎束手無策，聽任自己的美元讓美國揮霍於軍事和民用消費，投機於金融和房地產泡沫。

受害最深的日本則說這是「帝國循環」，意指華府利用美元是國際結算貨幣的地位，通過各種操作來保持美元的國際流暢，從而收割世界各地的財富。

川普 美國 黃金

延伸閱讀

川普遭暗殺未遂 CNN：槍手曾在網路發做案預告

白宮劍指晶片業、川普要台付保護費 亞股走勢分歧

川普公然索保護費 賴士葆憂台灣「賠了夫人又折兵」

川普保護費說 柯文哲：台灣守第一島鏈還要我們付錢？

相關新聞

去中心化指管 把部隊當游擊隊？

國軍即將在本月廿二號舉行漢光四十號演習，參謀總長梅家樹表示「去中心化指揮管制」是今年重要訓練目標。乍聽之下不禁譁然，不知...

除了川普要台灣付保護費… 看美國對世界的巧取豪奪

美國總統候選人「川普要台灣付保護費」，這句話讓人耳朵不順，股市玩家也驚嚇。只是，川普另有更刺激的話。在二○一七與二○一八...

幫看門還示弱 川普要保護費剛好而已

川普受訪時，針對美國是否有必要保護台灣說，「跨過太平洋去防衛一個島嶼有實質困難」、「台灣從我們手上拿走晶片生意，他們非常...

中共三中重塑創新機構與產業環境 怎應對陸拚新質生產力

中共廿屆三中全會昨天閉幕，據大陸官媒新華社「受權發布」的會議公報，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中...

公糧政策不只論價 質更關鍵

日昨立法院通過公糧價格調漲五元的主決議，再度引發農業部大聲疾呼此舉萬萬不可，原因不外乎幾個理由：一、公糧價格調漲會帶動農...

總統國情報告 建立憲政慣例

立法院決議邀請總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告，並應依法回應立委提問。惟總統府卻以釋憲當擋箭牌，表示目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。