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幫看門還示弱 川普要保護費剛好而已

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）
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川普受訪時，針對美國是否有必要保護台灣說，「跨過太平洋去防衛一個島嶼有實質困難」、「台灣從我們手上拿走晶片生意，他們非常有錢」，台灣應對美國防衛付「保護費」。發言傳來，股市應聲而跌。

台灣自美國手上拿走晶片生意，是美國企業自己放棄辛苦的晶片製造業，積極發展高利潤的晶片設計、網路平台、資通訊系統產業使然。舉例而言，價差為八美元的晶片，嵌入蘋果手機後的價差可達一百美元，歷年來美國許多領先企業賺得缽盆滿滿，川普卻反過來責怪台灣盡洪荒之力才得來的成果，如此不講前因後果，實屬無稽。

由於兩岸軍事力量強弱懸殊，民進黨政府採取強硬對抗路線，自然要請唯一足以與中共對抗的美國保護，任美國在軍購方面予取予求；除了花費鉅額經費購置武器，也調整「殲敵於海上」戰略，在沙灘上部署火山地雷，近日又擬於宮廟儲存彈藥，準備打「刺蝟戰」與「巷戰」，在亟欲壓制中國崛起的美國眼裡，這是志願做馬前卒的「冤大頭」。拜登屢次明言要「保護台灣」，讓民進黨政府喜不自勝，卻也引來川普宣稱要向台灣索取保護費。

問題是美台沒有共同防禦條約，當兩岸戰鼓響起，沒人能保證美國會適時馳援。即使有正式條約，如越戰和阿富汗戰爭，美國見戰事不利或師勞無功時，也可拋棄盟友一走了之，血跡斑斑往事歷歷在目。何況對比中共軍力，如果中美正面衝突而掀大戰，美國最多只能慘勝，權衡代價，恐非任何美國總統承受得起。

另一方面，拜登聲言保護台灣，較可能的是提供武器，讓台灣在本土打「代理人戰爭」，如烏克蘭一樣，將寶島打得滿目瘡痍也在所不惜。如果中共表現如「紙老虎」是最理想狀況；假如兩岸激戰，讓中共元氣大傷，美軍再來助拳獲勝，也是一舉兩得；即使在最差情況，若中共勢如破竹一舉攻占台灣，也可藉機實施各種制裁手段來削弱敵手，穩賺不賠。

賴政府執政後「依美謀獨」的企圖明顯，日前賴清德總統與新任美國駐台代表谷立言會面後，總統府新聞稿卻刻意省略「一中」字眼，竟連「口頭應付」都成大忌，難怪賴就任兩餘月來，兩岸關係愈趨緊張。

民進黨深受「去中國化」遺毒，以致未記取老祖宗明訓「小事大以智」、「恃交援而簡近鄰，怙強大之救，而侮所迫之國者，可亡也」。明明可以在中華民族共識下與對岸和平相處，偏要以各種方式「抗中謀獨」棄生民於不顧，是愚不可及。

美國文化可以「敬重強者，蔑視弱者」形容。台灣配合美國抑制中國政策，站在為抗中而劃定的第一島鏈協助看門；不向美國索報償，反以弱者姿態尋求美國保護、曲意親美抗中，川普今開口向台灣要保護費，豈非剛好而已？

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