去中心化指管 把部隊當游擊隊？

國軍即將在本月廿二號舉行漢光四十號演習，參謀總長梅家樹表示「去中心化指揮管制」是今年重要訓練目標。乍聽之下不禁譁然，不知何時國防部也開始將金融科技用到軍事作戰？難道國軍也在趕時髦嗎？

「去中心化」一詞主要來自運用區塊鏈的加密貨幣，意指一個群體的成員們不受任何中央實體管控，成員們均可享有同等權利，自由進行點對點的交易及相互認證，無須依賴「中心」的介入與控管；也就是說，成員們都有一個共同帳本，各自清楚戶頭裡有多少貨幣，交易時彼此可以互相認證，而負責中心化控管的銀行就沒有存在的必要。

若將此邏輯套用到修辭矛盾的「去中心化指管」（既要指管又要去中心化，是矛盾的），那就表示國軍各作戰單位彼此可據以調整自己的任務、兵力調度、相互間的火力支援，後勤補給也可以在各作戰單位間自由調度，不需要參謀本部的管控。若然，克勞賽維茲的《戰爭論》將被推翻，《孫子兵法》也可以改寫。

克勞賽維茲說：「集中優勢兵力是戰略上最簡單有效的準則」，意即作戰要「中心化」才能形成優勢。克氏又說：「戰爭中攻防相互轉換，進攻是最好的防禦」，所以要由中心化指揮應變，才能隨時攻防互換；去中心化後，無中央統一調度，恐失戰鬥先機。《孫子兵法．虛實第六》亦云：「不知戰之地，不知戰之日，則左不能救右，右不能救左，前不能救後，後不能救前」，即指出中心化指揮管制的重要。

梅總長回答立委質詢時說，「去中心化指管」區分「各級指揮官清楚任務」、「要給指揮官充分授權」、「給予非常清楚的責任區」、「給予非常周延詳盡的交戰規則」及「具備獨立作戰能力」。

仔細研究，這五個面向全是「中心化」，沒有一個是「去中心化」！任務是由上級層層指示下達、授權是由上級下達、責任區的畫分也是由上級下達、交戰規則仍是由上級下達。至於「具備獨立作戰能力」，除非是把正規部隊當游擊隊用，否則作戰很難獨立，起碼在必要時需向上級申請火力支援、預備隊投入、後勤補給支援等，更不是「去中心化」。

當年盧溝橋事變，具獨立作戰能力的吉星文團長非常清楚任務，也被充分授權，更了解自己責任區與交戰規則，對日軍的挑釁絲毫不敢「去中心化」，層層向上請示奉准才開第一槍，揭開八年抗戰序幕。

建議國軍不要仿照資通科技而將指管體系「去中心化」，應如美軍活用資通科技來建構如蜂窩般的「扁平化」指管體系；做到「共同場景」，讓指揮官與前線戰鬥兵力隨時互通且共享戰況，並能立刻獲得指揮官最即時的應變指示，中心化作戰才可如神經系統般快速反應。