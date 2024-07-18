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為何通膨目標是2％？ 看紐西蘭經驗

聯合報／ 李同龢／大學教師（花縣壽豐）

聯合報數位版十六日一篇報導「物價漲二％將招來通膨怪獸？紐西蘭官員隨口一說竟成共同信仰」，提到中央銀行一篇研究報告挖出歷史資料，指出二％通膨目標只是紐西蘭官員的即興發言，沒有研究基礎，卻自一九九○年以來逐漸成為美國、歐洲央行等先進經濟體共同信仰。

其實並不是紐西蘭官員隨口說說而成為各央行的神主牌。這數字是根據一九八九年紐西蘭儲備銀行法的規定，通膨目標必須由紐西蘭儲備銀行（紐西蘭中央銀行）總裁與財政部長達成共識（PTA）而形成通膨目標數字，而且這個數字要公開發布，不是財政部長脫口說出的數字，至於這個共識裡還有很多的細節規定就不在此贅述。

話說紐西蘭在訂定通膨目標前，因為不當的經濟政策造成高通貨膨脹率，故在上世紀七十及八十年代的大部分時間，紐西蘭的通膨率都遠高於OECD國家的平均值。紐西蘭政府為了要解決高通膨的問題，在一九八五到一九八六年間，就派當時紐西蘭央行的首席經濟學家亞瑟．葛蘭姆斯去各國央行考察，看看其他國家央行如何對抗通貨膨脹。

葛蘭姆斯觀察到其他國家央行對抗通貨膨脹的方法，大致分為：以貨幣供給為目標、以就業率為目標，或是以利率為目標，來間接抗通膨。葛蘭姆斯認為，為何要繞圈子抗通膨，直接以通膨當作目標就好了。當然這個主意也在紐西蘭央行裡討論了一段時間；紐西蘭央行的經濟學家們根據先前的經濟文獻，決定要有一個目標數字，因而形成了一九八九年紐西蘭儲備銀行法裡載明的通膨目標。

最後紐西蘭央行就決議設定通膨目標為：在一九九二年達到○％至二％的區間，財政部也同意此數字。那為何設○％到二％？因為目標是一％，上下誤差一％。不過這是當時的目標，現在紐西蘭央行設定的目標是二％，區間為一％到三％。

由於紐西蘭成功地控制通膨，其他國家也開始採用通膨目標作為對抗通膨的手段，目前全球有六十個中央銀行採用通膨目標，二％是很多央行的通膨目標，但也不是絕對的，例如中國就設三％為通膨目標，印度則是四％；更多國家則是設通膨目標區間，例如紐西蘭、澳洲、加拿大及印度等央行。

但是通膨目標政策也不是萬靈丹，它需要其他經濟政策的配合才容易達標，成功利用此政策的國家有紐西蘭、加拿大、英國等國。而失敗的國家之中，最惡名昭彰的就是土耳其及阿根廷了。

經濟成也通膨，敗也通膨；要維持合理的經濟成長，合理的通膨是必須付出的代價。

紐西蘭 通膨

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