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兩神主牌後遺症 賴總統應面對

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

七月六日在聯合報閱讀了一篇社論，深有所感。標題為「童子賢、鄭麗君的交鋒，能碰出什麼火花？」主要是童董事長近來在很多場合公開表態支持核二核三廠延役，且主張提高核電比重至三成。然而行政院副院長鄭麗君還是堅稱台灣的綠能發電已超過核能，且「非核家園」政策不會改變。然而根據現況預估，二○二五年再生能源比率和原先所訂之廿％還是有相當落差，很顯然非核家園政策已不可能達成。

雖然政府說不缺電，但近幾年已發生多起大規模停電事故，每次都影響幾百萬戶民眾。雖然台電澄清不是因為缺電導致，而是外力、天災、人員疏失或設備故障等因素造成，但是無法消除大家的疑慮。除民生用電外，高科技產業也是用電大戶，尤其是半導體產業。再加上5G通訊產業、電動汽車等等，產業界都有缺電的隱憂。現在全世界捲起了AI浪潮，政府也要打造台灣成為AI的重鎮，但發展AI對電力的需求更高，而我們卻面臨核電停役後供電量減少的窘況，前陣子輝達執行長黃仁勳就表示對台灣的電力供應有所疑慮，因此檢視目前的能源政策勢在必行。

非核家園被視為民進黨兩大神主牌之一，然而核電管理與核電科技一直在進步，全球對核能觀點也有所改變，欣見我的好友童子賢董事長以產業界重量級人士的立場，務實地面對台灣的問題，挑戰此一塊神主牌，獲得產業界人士一致好評與支持，連李遠哲院士也表態贊同。這也讓我聯想到，民進黨另一塊建立在「台獨黨綱」的神主牌引發的兩岸政策是否也有檢討的必要，以因應兩岸間波濤洶湧的局勢。

從小英政府上台以來，兩岸關係急轉直下，過去以九二共識為基礎累積的善意、對話、交流都戛然而止。隨著中美關係惡化，台海局勢更加緊繃。賴總統就任後多次提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，又發布赴陸旅遊橙色警戒，更使得兩岸惡意螺旋加劇。陸方從減少ECFA項目，到頒布懲戒台獨廿二條、發布並執行海警三號令、加劇機艦擾台等等行為，可看出中國大陸的容忍度及耐性已逐步降低，這是很危險的警訊。如果讓陸方對台灣失去所有的期待，並絕望於和平統一的可能，那麼台海戰爭將很難避免。

最近美國學者葛來儀投書媒體，對於賴政府一些對陸強勢回應表示憂心，也提醒美國反對台灣採行會讓中國有藉口升高態勢的行為，也就是台灣必須避免踩到對岸的紅線。新上任的AIT處長谷立言拜會賴總統時也特意強調美國的「一中政策」，提醒意味濃厚，然總統府新聞稿卻將之消音。

相對於「非核神主牌」所引發的民生經濟產業問題，另一塊神主牌所攸關的兩岸政策，如未好好處理，面對的就是戰爭的危機，但這點卻未被搬上檯面討論。去年執政黨曾強調要「以交流取代圍堵、以對話代替對抗」。但政府的許多論述不僅引來對岸加碼對台打壓、侵擾與恫嚇行為，也引發台灣不少兩岸專家憂心，認為會限縮兩岸關係中迴旋的空間。

兩岸關係可說是台灣最重要的對外關係，不管我們喜歡或不喜歡，都無法規避。而且彼大我小，我們要爭取的是台灣能長治久安，永保和平。我期待政府及社會各界，大家一起重新評估對陸政策如何因應。當然不意味著台灣要在原則問題上妥協，但在策略上靈活運用，採取一些作為來重建雙方的善意，緩解兩岸緊張局勢，這才能為未來的兩岸對話創造有利條件，為台灣二四○○萬人爭取最佳利益。

核電 美國 非核家園

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