總統國情報告 建立憲政慣例

立法院決議邀請總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告，並應依法回應立委提問。惟總統府卻以釋憲當擋箭牌，表示目前釋憲案及暫時處分皆由憲法法庭審理中，為尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動，因既有違憲疑慮，將等到釋憲結果出爐後再做決定。

立法院職權行使法修法三讀通過後，行政院向立法院提出覆議案，經立法院否決覆議，行政院長依憲法增修條文第三條第二項第二款規定，即應接受立法院決議。行政院與立法院間行使職權發生憲法上權限之爭議，屬於憲法訴訟法第六十五條規定，得聲請憲法法庭為機關爭議之判決。總統亦可依憲法第四十四條規定行使院際間權限爭議之處理權。然立法院民進黨團、總統府、行政院與監察院，分別提出釋憲案與聲請暫時處分，惟就此次立法院職權行使法與總統職權有關之修法，僅係依憲法增修條文第四條第三項規定立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。

此次修法前的立法院職權行使法，於民國九十七年五月廿八日公布增訂第二章之一「聽取總統國情報告」，在第十五條之一至第十五條之五條文，皆為總統國情報告之相關規範，依本次修法前之規定，本亦可邀請總統國情報告，因此憲法法庭有無作成暫時處分裁定，並無礙於立法院通過邀請總統國情報告之決議案。民國九十四年六月十日國民大會走入歷史，聽取總統國情報告已移轉至立法院後，立法院朝野黨團曾就是否邀請總統國情報告協商多次，然是否即問即答、統問統答，或綜合再做補充報告，皆因尚有歧見而未能達成共識；因此歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文皆未能成行之癥結，皆在於問答方式是否為即問即答？

再者，本次立法院決議之核心關鍵在於「應依法回應立委提問」，如依總統認知現行法律之規定「依序即時回答」有違憲疑慮，當然朝野黨團會再起爭議。惟就修法後之第十五條之四第二項後段文字「其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定」，如朝野黨團各自讓步，能在協商時提出更和緩的詢答方式，例如，於立委統問後再逐一依序回答，亦是本次修法前規定經總統同意時得綜合再做補充報告的轉型之諮詢答覆方式，並未違背「依序即時回答」的規定，也許可以降低雙方歧見，讓立法院邀請總統國情報告能成行。

總統身為國家元首，格局要大，兌現在總統大選辯論時的承諾，依憲法、立法院職權行使法規定到立法院做國情報告，讓人民瞭解國家大政方針及重要政策議題，展現國家領導人的風範，對朝野和諧遞出橄欖枝。建立良好的憲政典範與慣例，帶領國家邁向政通人和，方能建立歷史定位，名留青史。