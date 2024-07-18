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翻開台美保護費歷史...

聯合報／ 張鷹／退休外交人員（台南市）
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面對美前總統川普受訪稱，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費等云云，行政院長卓榮泰迅即作出回應稱，台灣願意付出更多責任防衛自己、保障安全。此一說法無異於我方自知理虧，願意「彌補差額」。目前川普仍是美國大選總統候選人，何須我最高行政首長回應？且賴政府或已遺忘，川普並非首位向我索取保護費的美國政要。

一九九六年，解放軍對我文攻武嚇，向基隆及高雄外海進行飛彈試射，時任美總統柯林頓曾派遣二航母戰鬥群在台海外圍。俟危機解除後，柯林頓任命的美國在台協會主席鄔杰士訪台。此君律師出身，擅長於對外國政府及民間談判，作風粗獷；其涉嫌向台灣企業界施壓，為柯林頓需索政治獻金，媒體也報導他的任務是為柯林頓在亞洲募款。甚至他曾向我駐美代表處建議撤換公關公司等，國人記憶猶新。

二○一○年春，華府一場媒體高階主管與外國駐美使節的餐敘中，一家美媒曾對我方明確表示，美國願意與台灣打交道，完全是因為還有利可圖。當時的馬政府當有記錄此節，並以為戒；至於蔡政府，或不以為然而一意孤行。

日前賴總統才接見AIT台北處長谷立言，谷在他自我介紹的短片以「堅若磐石，美台合作新篇章」為題，被視為再度以行動挺賴。他表示美國支持台灣，符合長久以來以台灣關係法、三個聯合公報及「六項保證」為指導的一中政策。谷立言能在位多長仍屬未知數，對美方的外交辭令和保證，不宜奉為圭臬。

一向自詡「台美處於最好關係」的民進黨政府，如今被來勢洶洶的美國商人一言戳破昔日的美好假象，川普提名的副手范斯也認同美國優先。目前對我較不利的是，拜登政府和美媒體一向炒作台海議題，以謀取其政軍經利益；而川普本人及其團隊則早已摸清楚前蔡政府的籌碼，以為可以對賴予取予求。

殊不知我民主化起步雖晚，惟歷經政黨輪替、民智大開，權力屬於人民；即便日後卓院長有意付出有形和無形的「保護費」，也並非行政當局說了算。當年是卡特政府片面與我斷交，使中共政權坐大，台灣人民從未背棄美國人民。

川普 柯林頓 美國在台協會

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