別再淡化供電吃緊現實

經濟部能源署日前公布《一一二年度全國電力資源供需報告》，內容除揭露一一二年供電情勢，也規畫未來十年（一一三至一二二年）長期用電需求與新增機組建設期程。

檢視報告全文後不難發現，我國很快便必須面對用電量飆升幅度的嚴峻挑戰。對此，經濟部宣稱透過三項建設與妥適配置供電，即可維持供電穩定；實際上，卻是淡化處理供電將連年吃緊的現實。

首先，為因應人工智慧（ＡＩ）與電動車產業發展（其實還有非ＡＩ相關的半導體產業擴增）伴隨而來的大量用電需求，經部特別強調三項「及時建設」的重要性。其中，「新機組建設」確實是重中之重，基載電力不足，不必奢談供電穩定；接著才是「電網更新建設」，畢竟老舊變電設備與纜線全面汰換，才能確保供電品質；而且，前項之供電得以穩定後，電網的折損率自然下降。第三項的「儲能系統建設」迫切性不高，原因是容量擴充難度高、建置與供電成本高昂、供電時間相對較短，可持續發展但不必列為及時建設。

至於新機組建設是否能滿足經濟成長率大幅成長的用電需求，其實變數仍多。供需報告中只簡單提及新設天然氣接收站的開發進度會有影響，但未說明具體因應作為。

其次，供需報告未提再生能源的兩大主力，風電與光電開發進度均嚴重落後。事實上，截至今年五月，光電裝置容量為一三二二萬瓩、風電為三二六萬瓩，距離二○二五年目標值的二○○○萬瓩與六九○萬瓩，差異相當大。報告中宣稱二○二五年再生能源發電占比可達十五％、二○二六年可達廿％，目前幾可確定均無法達標。

另外，供需報告已將發電時間的關注重點改為夜尖峰，符合現況；然而，未來幾年，夜尖峰供電穩定性的維持，難度相當高。原因除了夜間無光電、夏季低風電，還有燃氣發電成為未來供電主力後，即將面臨天然氣接收站數量不足的問題。

實際情況是，第三天然氣接收站明年中才能完工，後續四接、五接、六接、甚至七接的新建都仍存在變數，但供需報告卻已經將所有新建機組納入供電總裝置容量中，不免有膨風之嫌。

最令人膽戰心驚的是，未來四年多的年度夜間「備用容量率」，不僅不到原訂的十五％，最低還只剩八點一％，凸顯了機組增加數量難以趕上用電成長。此期間只要兩部以上的中大型機組停機，即時夜間「備轉容量」馬上捉襟見肘。換言之，日後將不允許全系統在同一時間有三部機組停機（不論是歲修或故障），這對台電的電力調度與歲修排程都是空前的挑戰。結果，供需報告中只輕描淡寫的提到「寬列長期年度的備用容量率」，毫無危機意識。

總結而言，這份電力資源供需報告提供的數據，暴露了數年內維持夜間供電穩定的極高難度與嚴峻性。不過，只要核三兩部機組延役，可一舉提高夜間備用容量率六％以上。在供電變數未能完全排除之前，賴政府應認真思考讓核電延役。