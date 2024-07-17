總統獨大，民主失血，川普造勢的槍響，再次凸顯權力競逐若贏者全拿，就將面臨種種難堪困境。

美國號稱全球民主最悠久、國力最強大，但總統遇襲屢見不鮮，說明因結構性的制度缺失，正步入「落伍國家」的後塵。所以儘管拜登疾呼全民團結、冷靜，並強調解決政治分歧需靠投票而非子彈，但從二○二一年川普支持者攻擊國會山莊以來，許多民調顯示有愈來愈多美國人認同為達某些政治目的，可以甚至必須使用暴力。

與美「總統獨大」相近的台灣亦為顯例。從過去三一九兩顆子彈引發的震盪，到現在集「四院大權」於一身的民進黨，不惜鼓動群眾圍剿在野掌控的立院，都說明「少數政府」仍可為所欲為，「數人頭」不過影兒，「比拳頭」才是實際。因此「權力訴說真理」，那些突發卻影響深遠的暴力事件，讓我們無法預期將來會發生什麼；當然，著重程序正義和妥協穩定的民主法治，在無所不用其極的政客手中，也早已煙消雲散。

最可怕的是，美國人向來崇拜英雄，川普濺血後不忘揮拳高呼戰鬥，更使其當選機率大增。如此凡事皆可交易且把我們當「筆尖」、對岸當「磐石」者，一旦入主白宮，誰敢斷言他不會出賣台灣？

若真有那麼一天，屆時受綠營洗腦將美視為忠實盟友的選民，大概就比世上同受民粹風潮所苦的人，更能體會什麼叫「民主失血」與「難堪處境」的雙重滋味吧！