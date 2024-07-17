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川普2.0快來了 看不到政府應對策略

聯合報／ 苑丹東／時事觀察員（高雄市）

隨著川普美國總統選舉中聲勢看漲，全球各國必須重新調整對於「川普2.0」時代的應對策略。這一政治現象不僅凸顯了美國國內政治的轉向，也預示著國際關係中可能的重大變革。在這個背景下，歐洲政治的右翼抬頭和保護主義、孤立主義的復辟，也正逐步改變著歐美的政治生態，全球體系因此面臨挑戰。

川普政策的核心仍然聚焦於「讓美國再次偉大」，這一口號下的政策主張對內強化了民族主義色彩，對外則展現了強硬態度。共和黨二○二四年黨綱草案顯示，共和黨在對外政策上避免直接提及台灣，反映了一種更加以美國利益為先的外交策略。這種策略轉變，暗示了川普政府對台海問題，可能採取不同於傳統所謂「民主價值意識形態聯盟」的處理方式，在國際社會中引起不確定性。

共和黨黨綱草案強調的是：防止第三次世界大戰、重建歐洲和中東和平，以及強化美國軍力，顯示共和黨將重點放在全球戰略安全和國防建設上，而非具體的地區性衝突。這可能意味著在川普的領導下，美國將透過增強軍事威懾和戰略聯盟來維護國際秩序，而不是介入特定地區的緊張局勢。

迄今為止，民進黨政府尚未顯示出明確的策略以應對美國選舉後可能的變化。相比之下，同樣位處島鏈關鍵位置的菲律賓，已調整其對中國的對抗策略，甚至將在九月或更早撤回美國在菲律賓部署的「堤豐」中程飛彈系統。此外，中菲雙方通過雙邊諮商機制達成協議，決定重建互信，並妥善解決海上爭端。

儘管菲律賓受益於堅實的美菲協防條約，由美方提供了強大的安全保障，但面對川普可能重新執政的不確定性，菲律賓依舊積極主動地調整其外交政策，謀求在中美之間精巧地保持平衡。這一行動明確展示了，即使在美國的堅定保護之下，菲律賓仍然保持彈性，加強與中國的外交聯繫。

隨著川普可能回歸和國際政治右翼勢力的抬頭，台灣面臨的國際環境變得更加複雜和不確定。儘管全球化可能會遇到暫時的挑戰，但其發展的腳步絕不會完全停止。大陸則在這方面持續推進，不僅努力突破類似於亞洲版北約的戰略圍堵，還積極構建新的國際合作體系，一帶一路倡議、上海合作組織及金磚國家，都成為推動這一戰略的關鍵工具。此外，最近提出的「全球南方」合作計畫，更凸顯了大陸對未來全球布局的野心。

許多專家過去對於中國的未來持悲觀預期，認為中國將面臨崩潰，然而卅年來的發展證明這一預測並不準確。因此，民進黨政府若不斷挑釁中國，並不明智。連菲律賓都知道雞蛋不能全放在一個籃子內，在當前多變的國際政治環境中，彈性和策略性的外交、兩岸行為才是生存的王道。

川普 美國 菲律賓

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