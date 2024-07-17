川普選擇范斯 傳承民粹

在熙攘往來的政治權力時空裡，共和黨全國代表大會召開前的幾周充滿陰謀和懸念，川普以戲劇天賦和讓所有人猜測的能力而聞名，他再次成為這一切懸疑的中心，這次焦點集中在他選擇的競選搭檔。這項決定不僅將決定他的競選活動，還將決定共和黨未來，在這些競爭者中，有一個名字從懷疑和批評的陰影中出來，站在川普旁邊—卅九歲的范斯（J.D. Vance）。

俄亥俄州參議員范斯以其暢銷回憶錄「絕望者之歌」首次引起全國關注，該回憶錄講述了他在肯塔基州和俄亥俄州的一個貧窮工人階級家庭中成長的辛酸經歷。他克服逆境的故事，及他對美國農村社區奮鬥的見解引起了許多人的共鳴。但是他最初的政治立場並不支持川普，范斯曾直言不諱地批評川普，甚至將川普與希特勒進行比較。但在觀察川普的政策及其對國家的影響時，他的觀點開始轉變。到了二○二二年競選參議員時，范斯已經轉變為川普的堅定盟友，獲得川普的支持並贏得參議院席位。

川普選擇副總統候選人的決策過程絕非一帆風順，受到他的親密顧問，特別是他兒子的影響。川普權衡了各種選擇，起初最受青睞的是低調的北達科他州州長柏格姆（Doug Burgum），但柏格姆的安靜舉止和缺乏魅力，讓人懷疑他是否有能力激勵支持者並和川普互補。

川普選擇范斯，因為認識到他有潛力吸引中西部關鍵州的工人階級選民。范斯儘管政治經驗有限，但以其民粹主義觀點和不屈的忠誠，體現了「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）運動的未來，然後他的軍事背景及他對川普政策的明確辯護，使天平朝向他有利的方向傾斜。

川普遇刺，為副總統競選搭檔的選擇增添了一層緊迫感和嚴肅性；儘管緊張局勢加劇，選擇范斯被視為共和黨同心一致，增強該黨對年輕選民和民粹主義基礎的吸引力。

范斯反對美國干預外國衝突，特別是俄烏戰爭，引起人們的擔憂。他的觀點與川普的「美國優先」意識形態密切相關，強調國內事務優先於國際事務，這一立場雖然有爭議，卻引起了許多厭倦了長期對外戰爭的川普支持者共鳴。

隨著共和黨全國代表大會的召開，支持者的熱情是顯而易見的。川普第三次代表共和黨選總統，范斯競選搭檔的角色也將得到確認。兩人的化學反應如何？選民是否埋單？都將決定美國大選結果和世界局勢的走向。

范斯的選擇也象徵著保守派領導人向年輕一代轉變，他的年齡，加上他的背景和政策立場，使他成為ＭＡＧＡ運動的潛在繼承人。范斯的出頭暗示著未來民粹主義和民族主義將繼續影響美國政治。