科技．人文聯合講座／天下事無巧不成書

本月五日，「透．南城—城市穿行四○○年」在台南市美術館開幕。該展覽以數位科技及人工智慧展現新舊融合的新城市和舊靈魂，讓民眾穿梭在府城四百年來的空間軌跡，以及窺探智慧城市轉型的綺想風貌。

當年，荷蘭東印度公司為尋找東方貿易據點，經歷澳門、澎湖等處後，最後自台南安平登陸，於西元一六二四年構築熱蘭遮城（Fort Zeelandia）。熱蘭遮城即為我們熟知的安平古堡，它見證了府城四百年來的潮起潮落，現已經被列為國定古蹟保護。今年適逢熱蘭遮城建城四百年，台南市政府特別舉辦「台南四○○」系列活動，慶祝台南建城四百年。

你知道嗎？遠在地球另一端的紐約市，今年正好也是建城四百年！

西元一六二四年，荷蘭西印度公司在紐約市曼哈頓南方的納滕島（現為總督島），建立荷蘭人的定居點。隔年，在曼哈頓南端建構阿姆斯特丹堡。再隔年，荷蘭人與原住民談判，爭取到曼哈頓島的使用權，並在那裡建立永久定居處，取名新阿姆斯特丹（New Amsterdam）。數十年後，英國人占領新阿姆斯特丹，將城市改名為紐約（New York）。今年適逢紐約市建城四百年，紐約四百年紀念委員會特別舉辦「New York 400th」系列活動，慶祝紐約建城四百年。

遠在地球兩端的城市，竟然湊巧都在同一年慶祝建城四百年。更巧的是，當年都是荷蘭人遠渡重洋殖民屯墾，而且在將近四十年後，荷蘭就把府城拱手讓給鄭成功軍隊，也將紐約統治權交給英國。

天下事無巧不成書，當年荷蘭在地球兩端的殖民進退巧合有其偶然性，隱約中似也有其必然性，恰恰反映了彼時荷蘭海權的興衰起落。

其實，科學研究工作者在漫漫研究路上，未嘗沒有諸多巧合參雜其間。當我們在知識疆界屯墾時，孰料是否有其他競爭者也正朝著同一邊界突破呢？我們走在路上有時會撞衫，甚至撞傘，在研究路上有時也會撞題。筆者就曾有數次撞題經驗，往往直到論文投稿後，才發現其他團隊也正在同一課題上鑽研。

記得有一次，我們將某一研究成果投到一個國際頂級會議，審稿委員會來函告知有另一團隊的成果與我們相關，建議兩篇論文合併發表。當時，我們信心十足，但經驗不足，竟然拒絕委員會的建議，最後慘遭退稿。

幾個月後，我們將研究成果再精進一步，投到另一個國際頂級會議。幾星期後，委員會來函告知有相關論文，建議兩篇論文合併。這次雙方團隊學乖了，大家都立即答應，於是論文就順利被接受發表了。

當時，我們解的理論問題已懸而未決廿年，怎會如此湊巧，有兩個研究團隊在同一時間得到相當類似的成果呢？回想起來，當時應用面的需求，正好讓研究者注意到其背後理論問題的重要性，於是遠在地球兩端的研究團隊就這樣一頭栽入同一課題。

更巧的是，另一研究團隊雖然遠在美國東岸，竟有一位成員是筆者的印度好友！我們直到委員會撮合後，才知彼此正在解同一問題，大家都直呼不可思議，只能說天下事無巧不成書呀！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）