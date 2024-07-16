男性育嬰留停 值得的決定

筆者身為育嬰留職停薪的男性過來人，現在回想起來，仍然覺得當初的決定相當值得，因此也鼓勵男性朋友若有生養下一代，可以的話一定要申請育嬰留停，因為這樣做至少有以下三個好處：

首先，這是一段能夠了解孩子成長過程的絕佳契機，此時孩子的吃喝拉撒睡全仰賴照顧者，而男性透過這些精微細節的打理，可以更深刻感受到照養孩子的艱難與不易，覺察到孩子成長的點滴變化，從而對孩子滋生出更深一層的疼愛。

其次，傳統華人社會長大的孩子都與母親比較親暱，有話也都說予母親聽，相較下與父親總有些距離；但男性透過育嬰留停的照養、陪伴過程，可以學習到與孩子互動的方式，從而建立一套能夠與孩子良好相處的可長可久模式。

最後，男性在職場上慣於衝鋒陷陣，但在育嬰留停照養孩子的過程中，職場上的思維便不管用，必須放下身段重新學習，用較柔和的角度處理事情；日後重返職場時，便可以有更寬闊的視野去看待事情。

當年筆者申請育嬰留停時只有六成薪可領，如今政府大力鼓勵生育，已經加碼至八成薪，對於有經濟考量的家庭來說又是一大利多。孩子的成長只有一回，錯過了便不能重新來過，男性朋友千萬不要錯過這樣的機會！