育嬰留停給付 要增加父母職能素養

聯合報昨天報導，去年育嬰留職停薪男性申請占比創新高，這個扣緊育嬰留職停薪假、性別平等意識與父母職能素養的議題，有進一步深究的必要。

資料顯示，去年男性申請育嬰留職停薪假的比率占廿五點二％，創下史上新高；也就是說，每四名申請者就有一名男性。各界普遍認為這與政府調高停薪的給付水準有關，畢竟過去被保險人育嬰留職停薪的給付額，限定為前六個月平均月投保薪資的六成。六成這部分，係先依據「性別平等工作法」申請育嬰留職停薪假，再依規定給付育嬰留職停薪津貼，係社會保險之給付權益。從二○二一年七月起，則是依據「育嬰留職停薪薪資補助要點」由政府埋單給予二成補助，兩者合計等同有八成的投保薪資水準。以此觀之，育嬰留停的男性申請者增加，多少來自於誘因之效。

若僅就六都男性申請育嬰留停比率來看，又以新北市的廿八點七七％最高，接著依序是台中、桃園、台南、高雄與台北，這也凸顯育嬰留停申請者的性別及其背後的人文區位，實有內在關聯的影響。同時，這也顯示都會地區因年輕夫妻居多、性別平等意識抬頭，男性易於接受育嬰留停，從而凸顯育嬰留停與性別的關係，尚有其他外在影響因素。

因此，對於育嬰留停措施及其相關影響因素的考察，應可擴及至從意願問題到產業員工規模、從投保薪資到實質全薪的六成、從社會保險的給付權益到經費預算的撥給補助、從父母一方到父母兩人皆可同時請領、從停留期間的所得維持水準到如何再多些額外的主動收入、從六都到城鄉之間的申請落差、從性別平等意識的發揚到給付金額的性別差距、從留停復職到勞動權益保障、從交易成本到機會成本等留停考量因素等等。

而以女性居大多數的育嬰留停情形，也顯現包括育嬰、托育、課後照顧等親職角色扮演，自有其追求性別平權的拓展空間；更遑論還有領取給付背後所需具備的照顧涵養，究竟要如何生成、內化，成為與時俱進的父母職能。此外，徒有育嬰留停之名，卻無照顧之實的各種道德危險行徑，也應從意願、能力及其結構性限制等作多方考量，否則在脆弱的人性誘因下，恐導致補貼政策在執行上反漠視了兒童權益保障的意旨。

總之，育嬰留職停薪假的策進措施，係從福利增進的思維出發，而非復歸於生存及兒童最佳利益發展的關懷；況且還有認知態度、專業知能及照顧技巧等父母職能素養的相關問題，以及男性申請育嬰留停者增多，究竟解決了什麼人的什麼問題？可以讓育嬰難題獲致何等的紓解效果？以及是否又衍生出什麼樣的後果？這些問題都值得思考。