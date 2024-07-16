影像傳雲端 托嬰怎安心

有關托嬰中心影像是否上傳雲端的爭議不斷，衛福部社會及家庭署召開北中南共計三場「托嬰中心監視影像資料運用雲端系統儲存相關議題」公聽會，邀請專家、學者、律師、經營者、托育人員、家長、立委等多方討論並提供意見。

影像上傳雲端，為何托嬰中心反對？因為被侵權、被駭客入侵的影像主角是托嬰中心裡的每個人，他們必須在被懷疑的目光之下，做這份高壓、高工時、低尊嚴的工作。一間收托卅人規模的托嬰中心，監視器要裝到無死角，必須裝設三、四十支，很多時候為了避免爭議，甚至得近距離錄製孩子換尿布及更衣過程；再加上托育人員多是女性，照顧過程有很多不小心曝光的畫面，一旦外流，後果不堪設想，更遑論托嬰中心影像上傳雲端後由衛福部委託的民間廠商保存，將嚴重侵害憲法保護隱私的人民基本權利。

沒人敢百分百保證雲端不會有資安問題。雲端儲存有它難以克服的資安缺點，根本沒有所謂「絕對安全」。雲端儲存所帶來的侵害隱私或資料竊取危害，其實大於存檔的便利性，也千萬別認為放在有密碼保護的網路上就絕對安全，因為就算網路管理者不去竊取，一旦帳號密碼遭有心人士破解，影像外洩所產生的法律責任即非外包商可單獨承擔。

公聽會中，許多托嬰中心經營者及托育人員表達對兒虐絕對零容忍，當初全國托嬰中心被要求裝設監視器無死角且要存檔卅天，全是自掏腰包，還要被妖魔化，情何以堪？如果證實畫面是「被人為消失」，與其推動用雲端管理畫面，不如加重處罰畫面刪除人和兒虐事件行為人。

建置中心內的安全吹哨通報系統，避免畫面被人為刪除。每個行業都有害群之馬，托嬰中心兒虐案也從不是在經營者教唆下才對孩子不當對待，多是個人行為違反專業所致。多數經營者平日管理都是不斷耳提面命、安排教育訓練，對一個必須負全責的經營者來說，壓力可想而知。「法不誅心，唯論言行」，法律不懲治人的內心想法，只懲處有現實危害的言論和行為。衛福部應該設置專屬負責人積極管理吹哨管道，幫助在第一時間通報示警，避免不適任者被揪出來離職後，繼續流竄在托嬰中心，甚至進入封閉托育空間中擔任居家保母。

父母要的是可以安心送托的地方，托育人員要的是可以安定工作的地方，經營者要的是安全專業的托育人員。很多人都以為將影像上傳雲端就可以保障孩子不被虐待，出了事一定可以釐清真相，但為什麼我們要等到出了事才去釐清真相？為什麼不認真做預防工作？經營者比誰都怕遇到不適任者，這些人是誰訓練出來的？是誰讓托嬰中心陷入危機？訓練考證單位不用被檢討或重罰嗎？

只會泡奶不會餵奶、只會切丁不會哄睡、只有證照不懂安全、不知道這樣做原來是錯的托育人員愈來愈多，繁瑣的文書及清潔工作更占據了多數照顧時間。

預防勝於調查，請重新審視人員培育訓練到底出了什麼問題。