科技．人文聯合講座／安妮法蘭克

林一平 哈瑪斯和以色列的戰火由二○二三年十月七日延續至今，生靈塗炭，不禁讓人為無辜的平民深感唏噓。回想起十年前，以色列駐台代表何璽夢邀請我前往以色列，討論新創企業的合作。在官方行程中特別安排我參觀赫茨爾山，這座山紀念以色列國父赫茨爾（Theodor Herzl; 1860-1904）。

我們參訪了位於赫茨爾山上的以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）。紀念館根據一九五三年以色列國會通過的紀念法令成立。希伯來語Yad Vashem意為「有紀念、有名號」。聖經中寫道：「我必使他們在我殿中、在我牆內、有紀念、有名號、比有兒女的更美。我必賜他們永遠的名、不能剪除。」館內禁止拍照，在此哀傷之處拍照，無疑是非常不恰當的。

一九三○年代的納粹最初焚燒猶太人的書洩恨，最後演變成所謂的「最終解決方案」，即集中營的大屠殺。德國詩人海涅（Christian Johann Heinrich Heine）在一八二一年曾預言了這個過程：「一開始會燒書的人，最後會殺人。」

集中營的大屠殺不分男女老幼，連兒童也沒放過。主題館的隔壁是兒童紀念堂，該處紀念被納粹殺害的兒童。兒童紀念堂外左側矗立著一根根白色的紀念柱，而堂內沒燈光，只點燃一根根小蠟燭，在黑暗中看見成百上千的微弱燭光。在莊嚴的背景音樂中，聽見無止盡的唱名，念出受難小孩的名字。這些名字中有安妮．法蘭克（Anne Frank; 1929-1945），她是《安妮日記》的作者。這本日記發行於一九四七年，詳述作者的悲痛遭遇。荷蘭歷史學家羅曼（Jan Romein）說：「這本由一位小孩所寫的日記，內容不合常理，使人深感該小孩所面臨的悲痛，相比紐倫堡審判所找到的證據，更能具體表現出納粹主義的可怕。」

最近我又讀了《安妮日記》。安妮說：「一個快樂的人，會讓別人快樂；一個有勇氣和信念的人，永遠不會死在苦難中！（A person who's happy will make others happy；a person who has courage and faith will never die in misery！)」「我沒有放棄我所有的理想，它們看起來是如此荒謬和不切實際。然而我緊緊抓住他們，因為我仍然不顧一切地相信人是真正善良的心。我們都還活著，但我們不知道為什麼或為了什麼；我們都在尋找幸福；我們都在過著不同卻相同的生活。」我掩書感慨，這麼年輕的女孩，在如此短暫的生命中，竟有如此的體驗！

當眾人譴責納粹時，二○一五年「拆彈少年」這部電影以真實歷史為背景，描述「希特勒的孩子」如何遭受最可怕的懲罰。軸心國戰敗後，一群戰俘少年被迫徒手拆除數十萬枚德軍埋在丹麥海岸邊的地雷，許多少年被炸得粉身碎骨。這群少年並未犯下戰爭暴行，卻必須代替納粹受罪。這麼短暫的生命，有如此的遭遇！冤冤相報是人類最大的悲劇。

（作者為前科技部代理部長）