要懂美國打台灣牌的險惡居心

最近在與一群知性朋友的討論中，一位兩岸事務專家分享：在中美對抗中，美國用盡各種方法，包括打貿易牌、關稅牌、科技牌、金融牌等，企圖對中國的強大崛起予以致命打擊。然而，打盡所有的牌似乎都成效有限，反而造成美國國內物價高漲的惡果，美國人民為此付出龐大代價，苦不堪言。

他話鋒一轉，提到美國現在只剩一張「台灣牌」可打，目的就是藉著武裝台灣，將台灣變成「刺蝟島」，鼓勵台灣人民不惜進行面對面的巷戰。最後雖然台灣遭到被毀滅的悲慘命運，大陸也會付出代價，並遭到全世界的全面制裁。因此，美國的如意算盤，就是打「台灣牌」，甚至不惜「毀滅台灣」，才能重擊大陸的發展，達成「讓美國再次偉大」的目標。

另一位專家則提到，在去年舊金山的亞太經合組織會議上，習近平在雙邊會談中，當面向拜登提出，既然美國已經明白宣示不支持台灣獨立，又希望兩岸問題能夠和平解決，因此美國應該停止武裝台灣，支持中國和平統一；中國終將統一，也必然統一。

日前英國金融時報曾透露，習近平二○二三年四月曾向歐盟主席范德萊恩表示，美國一直在引誘中國當局武力犯台，但是中國不會上當。

美國四十五年來一直維持著對大陸和台灣互為矛盾的立場與政策。例如，美國自稱堅守「一個中國政策」與中美三個聯合公報，以安撫大陸；又說要遵守「台灣關係法」對台灣的六項保證，以強化與台灣的關係。這兩個承諾互相牴觸，他們不過藉此玩弄兩岸於股掌之上，予取予求。如今川普遇刺，幾乎提前宣布其入主白宮，又將為混亂的世界帶來新變數。美國不會放棄打「台灣牌」的機會，「人為刀俎，我為魚肉」的被動情勢不會改變，台灣自是前途多舛，堪憂堪慮。

明瞭美國打「台灣牌」的險惡居心，剩下來就看台灣人民的抉擇！是甘為美國壓制中國的馬前卒、犧牲品？還是峻拒美國的野心及給台灣的誘惑，真的是「一念之間」而已。台灣有千萬條活路可走，何必偏偏要走唯一的死路？