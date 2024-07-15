數位車牌+智慧監理 解決偽造盜用

昨天聯合報報導偽造的車牌逐年增加，民眾車牌遭「盜用」而無辜收到罰單情形明顯增多，也屢有歹徒利用假車牌犯案，增加查緝難度，顯見假車牌已成治安及交安隱憂。根據高速公路局統計，偽造車牌的件數，前年是五百一十九件，去年達九百二十四件，今年很可能超過二千件。交通部李孟諺部長回應表示，將由公路局研議增加車牌防偽等級，並對有偽造紀錄者加重罰則。公路局將邀集相關單位協商，並與網路業者協調下架製作車牌服務。

目前偽造車牌因無法禁售，上網就買得到，隨著道路交通管理處罰條例新法實施，扣牌件數暴增，偽造車牌更有利可圖，已在特定圈內形成產業鏈。在偽造技術進化升級下，即使交通部與公路總局研擬增加車牌防偽等級，未來也很可能被破解偽造。因此唯一治標也治本的方法，就是因應智慧運輸系統（ＩＴＳ）之發展趨勢，盡快建置數位車牌之智慧監理系統。

其實公路總局早在民國八十七年，因車牌容量受限，就曾進行「未來號牌設計研究」計畫；研究發現，車牌的容量規畫若限於數字與英文的組合字數，不如把車牌數位化。民國九十一年，為了車牌數位化，進一步探討「具智慧化、安全化及反光防偽特性車牌」計畫，研究結論是將車牌結合晶片達到數位化，亦能落實智慧監理，可惜當時未逐步開始啟動。

二十年後，數位車牌發展技術已更成熟完整，參考健保卡及護照數位化之成功經驗，數位車牌具有單一的識別代碼（車牌ＩＤ），外層的車牌ＩＤ能延伸至各種數位資訊使用，深層的個資則由政府主管部門把關與管理，非私人部門可以獲取。由於車牌數位識別代碼與車牌號碼是分開的，可以有效落實資安與資料管理中最重要的隱私管理。至於資訊管理可更彈性運用，數位車牌加上行動加值服務，如停車可以自動扣款，所有費用皆可使用晶片完成行動支付，實現各種車聯網場域的運用。

此外，較危險的大型車輛都有管制路線，可藉由數位車牌落實即時管理，還可設定包括機車在內之所有車輛的車牌數位ＩＤ，無需使用影像辨識，簡化目前多元車輛偵測資訊的蒐集及傳輸，並透過統一的大數據智慧平台進行管理。未來藉由車輛間（Ｖ２Ｖ）及車路間（Ｖ２Ｉ）的即時資訊傳輸，可即時預警車輛之碰撞風險，及實施警車與救護車等預警式路口的優先路權。不但能夠深化車輛自動輔助駕駛功能，有效改善交通安全，還可精進未來完全自動駕駛之技術發展。

至於數位車牌的智慧監理，可以應用在嚴重交通違規、違法、欠稅以及失竊車輛的即時追蹤與取締，即可改善目前偽造車牌影響治安與交安的問題。未來還可運用低碳車輛數位ＩＤ的即時偵測傳輸，落實淨零碳排「低碳交通區」的限駛規畫與管理。

數位車牌是實現「數位國家、智慧島嶼」的重要環節，建議數位發展部等公部門盡快推動，同時也要記取當初推動數位身分證的失敗經驗，完善規畫資安與隱私資料管理，並對外清楚溝通說明，以減少民眾疑慮。