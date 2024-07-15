川普班師回朝中 全球備好降落傘

美國前總統川普在賓州造勢活動上，遭到槍手從會場外攻擊射中右耳，所幸情況良好無生命危險。總統拜登隨即返回白宮舉行記者會，公開慰問川普並譴責暴力，後者也在包紮後發文報平安。雖然槍手遭到擊斃，聯邦調查局等執法單位正朝暗殺的方向偵辦，但已牽動美國總統、國會與州長選舉的走勢。

美國文化有崇拜英雄的傳統，所以軍人、警察、消防員在社會上受人尊敬。無論你喜不喜歡川普，他遇襲當下表現出的勇敢與強悍，會被中間選民視為英雄，認為他能保護家園。川普驚覺右耳流血，秘勤局幹員控制住場面後，他淡定地說出要穿上鞋子，更在被護送離開時振臂高喊「戰鬥！」展現出十足無所畏懼的氣勢；猶如雷根總統當年遇刺後仍幽默地表示「希望醫療人員是共和黨員」般的從容不迫，為川普與共和黨增加了當選機率。

上個月底，本屆美國總統大選首場電視辯論會重傷拜登，民主黨換將之說不斷登上媒體版面，甚至點出最能打贏選戰的人選組合。為此，拜登原本亟欲藉由出席北約成立七十五周年大會的機會，翻轉選民對他健康狀況的疑慮，但他近來一切表現「健壯」的努力，都會因川普遇刺而消失殆盡，搖擺州擺向共和黨的機率大增。美國今年除了總統大選之外，美國眾議院四百三十五席全面改選，參議院有卅四席改選，另有十三州的州長選舉。目前共和黨逐漸站上優勢，代表著美國未來的內政與外交政策將有別於拜登政府。

川普回歸白宮如果成真，美國國內的民粹主義恐加劇，因為美國最高法院本月初判定四年前川普的言論是官方行為，享有刑事豁免權，不需為攻擊國會事件負責，等於賦予川普未來遂行自利行為的保護傘。此外，美國治安持續敗壞，貧富差距拉大，經濟尚待復甦，加徵高額的關稅無疑是畫餅充飢。美國是否會走向政治學家奈姆所著《以民主之名的獨裁》之後塵，有待後續觀察。

其次，參照商人出身的川普在上一任總統任內與現在，為了實現「讓美國再次偉大」而表現出的競選言行，美國極有可能重返孤立主義的外交路線，和經濟上以關稅為武器的重商主義。利益與代價是一切政策的前提，及決定是否介入相關國際問題的依據；亦即取消「免費午餐」、費用均攤，甚至僅援助出價高者，將使得全球經濟關稅化、國際關係衝突化，從高築美墨圍牆以阻絕外來移民的例子來看，川普可能以金磚集團及上合會的擴張為由，向北約與印太聯盟索取保護費，屆時我國也要付入場費。

川普遇刺前所說的話是「看發生什麼事！」看來，全球要認真面對川普班師回朝的可能性，並準備好降落傘，因為川普的不變在於他的不確定性。