川普遇襲 拜登屋漏逢夜雨

距離美國大選投票不到四個月，共和黨準總統候選人川普在美國賓州造勢遇襲受輕傷，恰好與本月十五日的共和黨全國黨代會提名，形成明顯的加乘效果。對於現任總統拜登在上個月電視辯論表現不理想、內部仍在爭論總統候選人屬誰的民主黨而言，這無疑是超級關鍵的危機處理。

民主黨本身面臨的重大危機至少有三：首先，槍擊案後的媒體呈現，經由各類媒體的推波助瀾，多是川普顏面見血、高舉握拳、堅毅不倒的「勇者」形象，與最近頻頻失言及受認知失調等病症傳言困擾的「老者」拜登相比，川普應多少會有一定程度的加分，但民調多屬落後的拜登很可能又要扣分了。

其次，川普遇刺受傷後，一些中間選民或因同情川普、接受川普較拜登相對堅強的形象，在基本上二擇一的總統大選中傾向川普；而民主黨內對於黨籍總統候選人屬誰，已然四分五裂，爭取同黨或中間選民支持將相對困難，遑論一些金主已經宣稱政治獻金不會交給拜登使用。

第三，獨立參選人甘迺迪若退選或被棄保，目前他的支持者約各有一半會轉支持民主黨或共和黨，而且甘迺迪吸引了約百分之十五在四年前支持拜登的選民，對川普而言，甘迺迪只瓜分了百分之八左右的原支持者。

很顯然，民主黨無處閃躲，必須直面此次的競選重大危機。能否緩和或移轉衝擊，光憑公共政策的較量已緩不濟急。若不計難度，民主黨及其政府或有三個較可能的選項。

一是尋找外在敵人並發動軍事反制。此處的外部對象幾乎不可能是擁有核武的俄羅斯、中國大陸、北韓等，針對伊朗進行的軍事行動不易在一、兩個月內快速展開，而再次派兵進入阿富汗，對多數美國人恐難以接受。若是對白俄羅斯或敘利亞攻擊，勢必挑動與俄羅斯的敏感關係，後果難料。不能排除針對例如葉門武裝反抗組織或索馬利亞恐怖組織的快速軍事行動，難度相對較低，但仍有萬一不太成功將損及拜登威信的風險。

二是民主黨真的在總統大選換人。倘拜登堅持到底，目前這個選項存在的可能性不高。但若主客觀條件持續對拜登不利，導致其意志動搖，則陣前換將雖是兵家大忌，卻也是不得已選擇。屆時新人選能否順利接手拜登獲得的政治獻金、民主黨內士氣將會如何、中間選民是否買帳，那是民主黨下一階段的危機，競選團隊恐怕只能企盼關關難過關關過。

最後一個選項，似乎可行性高很多、但效果有限，亦即加強攻擊長期反對嚴格槍枝管制的共和黨。共和黨全國黨代會的主軸之一將是「讓美國再次安全（Make America Safe Once Again）」，川普造勢遭槍擊是對其一大諷刺。民主黨或可藉以轉移拜登最近的負面消息，並凸顯共和黨人於此無法自圓其說。不過，美國雖有較多數民眾認為太多人擁槍將降低社會安全，但仍有相當部分民眾支持個人擁槍的權利；而且美國史上有四位總統任內因槍擊身亡，支持槍枝管制的民意卻始終未能形成堅實的多數，這些都是民主黨還無法突破的障礙。

總之，現在拜登的競選團隊，除確保拜登能於八月中下旬的民主黨全國黨代會順利獲得提名外，還要確保拜登落後川普的民調支持度差距保持在個位數，而且愈小愈好，否則拜登的提名連任之路或真有變數。至於同樣影響大選的拜登健康狀況，就只能交給醫療團隊和上帝了。