科技．人文聯合講座／多元平等共融 企業永續新境界

方元沂 「ＤＥＩ多元共融」是近年人資和企業治理最夯的議題，導入ＤＥＩ建立多元共融的職場環境已是國際趨勢，不但是企業社會責任，更是吸引優秀人才，厚植永續經營競爭力的基礎。

ＤＥＩ係指多元、平等與包容（Diversity、Equity、Inclusion）。Ｄ是強調組織成員能涵蓋不同的背景、特質，如性別、種族、年齡、身心狀態、宗教信仰等，開放多元的視角與見解，以提升創新與解決問題的能力；Ｅ是關注員工在組織中是否受到公平對待，有無成長和發展的機會，替處於不利地位的群體提供需要的資源；Ｉ則是強調每個人都被賦予話語權，能參與決策，並尊重每個成員的差異性，以實現共融，發揮多元性的效益。

多元、公平與共融應當被視為一體，三者交織互動，才能形成有活力的開放生態，讓員工對於公司產生歸屬感和榮譽感。

ＤＥＩ與聯合國永續發展目標 ＳＤＧｓ中的性別平權、減少不平等、合適的工作及經濟成長、多元夥伴關係等九項發展目標直接連結，亦是評估企業ＥＳＧ（環境、社會、治理）中Ｓ與Ｇ的重要指標。在全球報告倡議組織（ＧＲＩ）要求企業揭露人權政策與盡職調查裡，ＤＥＩ更是人權主題的重點內容。

傳統的市場競爭，對內管理只看ＫＰＩ、極大化工時、壓低員工薪酬，強調上對下的專制管理，然工廠生產線模式早已不符合時代潮流。知識密集的現在，人力資源才是經濟成敗的核心，ＤＥＩ已受到全球企業經營者關注，世界經濟論壇二○二三年的報告，甚至預估二○二六年全球在ＤＥＩ的投資將高達一五四億美元。

根據二○二三年勤業眾信對Ｚ世代和千禧一代的調查報告，新世代選擇工作時會考量與企業的價值觀是否相符，重視企業是否對永續發展、勞動權益與ＤＥＩ有積極作為。二○二○年麥肯錫調查也顯示，公司成員較多元的企業，盈利能力比其他企業高出一成二，高階管理職多元化高的企業，盈利能力則高出二成五以上。

美國蓋洛普公司調查報告亦發現，當企業落實ＤＥＩ，能提升職員四成的專注度，進而推薦公司給其他人；高階管理層級組成較多元化，有機會提升二成獲利。這些調查報告都透露相同的訊息：營造ＤＥＩ職場，可吸引並留住人才，創造競爭優勢並提升品牌聲望，有助長期營運成長。

想強化ＤＥＩ，企業要確保組織內有充分的多元人才，領導者須具備推動ＤＥＩ的能力和責任感，要能公平透明，實現機會均等。更要促進團隊內的開放氛圍，解決常見的微攻擊、偏見和歧視，並以實踐多元性來培養歸屬感。

ＤＥＩ並非要完全取代「用人唯才」，而是在同樣的能力條件下，能將弱勢族群的背景納入考量，落實多元性，代表組織願意接納不同的人、視野和觀點。

在台灣，新世代對工作的定義和價值觀速變中，面對超高齡化社會結構帶來的勞動力不足，經濟發展將更倚賴高齡就業與外籍勞動力的支持，ＤＥＩ將是企業與組織能否永續經營的樞紐。真誠推動ＤＥＩ，不但能落實ＥＳＧ，更攸關人才的競爭力，值得所有經營者快速跟上。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）