南韓「脫北者日」 保護「先來統一」者

韓國統一部將一九九七年制定「脫離北韓居民保護及定居支援相關法律」的七月十四日指定為第一屆的「脫離北韓居民日」。這是南韓政府為躲避北韓暴政而通過多種途徑定居韓國的三萬多名脫北者，從法律、制度上保護他們而制定的國家紀念日。

南韓憲法規定，韓國的領土爲「韓半島及其附屬島嶼」，北韓居民在法律上也是韓國國民。實際上雖沒保護在北韓的韓國國民的具體方法，但這是至少在制度上對韓國國內脫北定居者明確給予「韓國國民待遇」的正式宣言。

據南韓「北韓人權記錄中心」的調查顯示，為生存而選擇脫北的比率在逐漸降低，為自由、人權、自主生活而踏上脫北之路的大幅增加。截至二○一五年，因經濟困難而脫北的比率超過八成，但現已降至四成以下；相反地，因反體制、憧憬自由及擺脫惡劣人權而脫北的比率已超過六成。南韓憲法第四條規定「立足於自由民主的基本秩序，制定並推進和平統一政策」的情況下，脫北者可說是「先來統一」的當事人，他們不再是無法適應資本主義體制的邊緣人。

但令人遺憾的是，北韓金正恩政權的人權鎮壓正在嘲笑國際社會的批評和監視，反而以多種形式深化。北韓爲了維持世襲王朝和管制體制，二○二○年十二月通過「反動思想文化排斥法」，積極切斷從外部流入的思想和文化。南韓統一部的「北韓人權報告書」顯示，北韓以違反國境封鎖方針、迷信、間諜、叛國等罪名，監禁在斷絕外界的山區「政治犯收容所」，他們不僅面臨殘酷的強制勞動，還因模稜兩可的理由，暴露在被任意剝奪生命的危險中。

當然，最重要的是北韓態度。北韓在去年底召開的第八屆九次勞動黨中央委員會全體會議上，拒絕「韓民族」概念，廢除南北統一論等，宣布對南韓及統一政策的根本轉變。且將南韓定爲美國殖民地、南北關係定為戰爭中的交戰國關係，同時提出用核武統一論，點燃了體制競爭之火。還有金正恩認為中國的援助沒達到預期程度，因此與俄羅斯結成「類似核同盟」，加劇了韓半島和東北亞的不確定性。

在這種情況之下，南韓政府制定「脫北者日」是非常合時宜的。雖然部分人主張「北韓人權增進日」更符合宗旨，但南韓政府首先考慮通過對脫北者的制度性保護，宣告了韓半島統一問題的新途徑。特別是在北韓用壓迫居民自由、強迫奴隸勞動賺來的錢開發核導彈的情況下，承認脫北者是南韓社會的正式成員，這將成為承認實現「先來和平統一」的脫北者價值的契機。

北韓仍在持續散發垃圾氣球的奇怪攻勢和導彈試驗等武力挑釁。但北韓即使切斷外部信息，加強處罰力度，也不可能一直掩蓋北韓居民的眼睛和耳朵。對北韓人權的改善要求，是為了誘導金正恩政權暴力鎮壓體制的變化，而增加居民的政治、經濟自由和人權為目的。同時，還可期待有關北韓人權團體和脫北者對北韓人權的改善活動幅度更擴加大。

人權問題是金正恩政權最薄弱的一環。南韓統一部雖命名為「脫北者日」，但實際上卻是啟動「增進北韓人權」的日子。北韓居民和金正恩政權是不同的。從普遍民主價值的觀點看，現在比任何時候都更需要國際社會對生活在踐踏人權恐懼中的北韓居民予以關注，因爲人權是民主價值的核心。