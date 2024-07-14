專案管理師制度 應落實於懷孕婦女

近日有兩則關於母嬰身亡的新聞令人震驚。一是台中女教師抱兩歲女兒墜樓雙亡，另一則是三重女子遭丈夫在家中浴室刺殺身亡，其夫之後帶著六個月大男嬰輕生雙亡。令人震驚和心痛。

這些事根本不應發生。生產及擁有新生兒是喜悅的，但養育過程的辛苦及有些母親會因孕期荷爾蒙變化而有產後憂鬱症，在這變化快速的時代，都可能突然引爆壓力造成遺憾。那我們能做什麼？

在少子化時代，每位孕產婦的身心健康都非常珍貴且需要受到關注。賴清德總統上任提出「健康台灣」政策，更是包括全民健康。因此，在參考德國及新加坡Pro Femina與Safe Place對懷孕婦女提供的幫助後，本會日前提出應將癌症等重大疾病的「專案管理師」制度落實於懷孕婦女，既能提升孕產婦醫療品質，且有助於解決少子女化的國安問題。「台灣婦產科醫學會」也長年呼籲婦女懷孕即應有「個案管理師」陪伴，政府並給付營養補助及獎勵金，直到孕期終止。

除了生出孩子的孕產婦要照顧，非預期懷孕婦女同樣需要獲得妥適的協助。根據衛福部食藥署統計，二○○二至二○二三年間，我國的人工流產藥RU486的使用量為三○六萬餘顆，如以仿單上規定的每次使用三顆來計算，就有超過一百萬個胚胎在受孕七周內被藥物人工流產而死亡，即平均每年約有四萬六千人次。以去年為例，以藥物人工流產者（十一萬餘顆RU486），約有三萬八千餘人次，約占去年出生人數近三成。

其實有高比率非預期懷孕婦女想把孩子生下來，卻因受限於現實困境不得已選擇人工流產。政府應積極建立針對非預期懷孕婦女的諮商輔導系統，才能有效協助非預期懷孕婦女，降低婦女非自願墮胎，也才能有效提升台灣生育率。

另，台灣墮胎數相對於活產數約為全球平均數六到九倍，政府應透過建立「懷孕婦女生產基金」、「人工流產通報機制」及設置「懷孕婦女個案管理師」等，正視非預期懷孕婦女人工流產議題。

非洲有句諺語：「養育一個孩子需舉全村之力！」前述悲劇提醒我們這類弱勢群體的需要，也凸顯對孕產婦提供支持和心理健康服務的個案管理師的重要性。在少子化已成國安危機的此刻，更應舉全國之力來協助每一位孕產婦，讓她們有足夠的信心與充足的資源能順利生育並養大孩子。

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