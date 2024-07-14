言必稱AI 社會更宜居？

李家同老師七月十日科文講座〈不能只注意高科技〉一文，擲地有聲，點出政府帶頭大捧新科技，人民卻面對停電、土石流等基本生活問題。

當各級學校把ＡＩ當招生法寶，教育部也大談培育未來人才，卻到處有餐館縮減時段、關閉用餐區、改成無人點餐。家裡馬桶漏水、天花板電燈壞掉，也請不來水電工。發現超商與火車站服務台因缺人手而拉下鐵門，只能自認倒楣；去搭久久才一班的公車，站牌竟貼告示說缺工不夠排班所以取消幾個班次，真的傻眼。言必稱ＡＩ的社會真更適合居住？

新買了筆記型電腦，宣稱搭載ＡＩ，但這部電腦除了常自動更新導致網課停擺的老問題，彷彿公開宣告它是主子而顧客是奴，更進階成為控制狂大幅限縮使用功能，連文字檔字型大小都必須每次手動調整，也限制安裝慣用的軟體，只能使用製造商自家產品，更會跨平台蒐集登入資料猛烈推送廣告。而且這筆電運算頗慢，開程式碼較多的新聞網頁都卡頓，查詢規格後發現其硬體只勉強相容有ＡＩ的瀏覽器和最新作業系統，於是犧牲了實用的傳統功能。

我腦裡已浮現教育現場未來狀況，一些學生只會向著電腦問ＡＩ，所以電腦商數鈔票笑呵呵，也所以「全球財富報告」將一再顯示，世界半數財富掌握在占人口一％的少數高科技族群手中。那樣的世界是什麼光景？

孫維民在聯合報副刊寫過短小說〈人工助理〉，描述主角在外頭連日霪雨荒涼時獨坐室內，與新買的機器人過生活。機器人會幫他泡化學合成烏龍茶，而且很快就學到和主角聊天的最佳語氣，他們聊伊甸園，又聊赫胥黎的《美麗新世界》，那是講科技令人類文化倒退的反烏托邦小說。有一個活人打來電話，大概要推銷產品，人工助理掛了電話，推銷起自己建議的產品。

如此人工智慧生活，像微波冷凍食品，吃一半會懷念起手撕新鮮萵苣葉，把鹽加到醋裡融化來做生菜沙拉。可是有些人不知道什麼是天堂什麼是地獄。

我問ＡＩ：「既然人工智慧改變世界，那麼，人存在於世界的價值為何？」它說：「人生到世界，不僅活著，也有學習和成長。」用人心稍琢磨一下，這四平八穩的回答，是否藏著深刻嘲諷呢？人類目前仍是最聰明的物種，聰明到可奴役世界萬物，但說起學習和成長，ＡＩ顯然比九成九的人更勤奮也更有潛力。從十多年前機器人打贏世界級圍棋大師，就該預知ＡＩ可能會在各領域取代乃至於主宰低級人類。畢竟，人類到處蓋大樓炒作房地產，自認推動社會進步時，也不會問被剷平的土地上其他智能低等的生物如何存活。那麼，當今天執政者喊各種自以為的進步，有沒有認真想過廿年、五十年後的人類想過什麼生活呢？