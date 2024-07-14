大屋頂下／你問真假黃埔 人問真假總統…華獨 不是台獨

在中華民國陸軍官校百周年慶典上，賴清德問三軍部隊：你們是真黃埔還是假黃埔？

與此同時，其實三軍部隊不啻也在問賴清德：你是真中華民國總統還是假中華民國總統？

賴清德說，為中華民國生存發展而戰的就是真陸官，否則就是假黃埔。與此同時，在許多軍方人士的議論中不啻也在質問，為中華民國生存發展而戰的才是真中華民國總統，但為「務實台獨／借殼台獨／夢遊式台獨／內殺型台獨」而戰的卻是鳩佔鵲巢的假中華民國總統。

你問我是真是假？先回答我，你是真是假？

賴清德面臨的最大困局，是他必須準確建立一套他自己的國家認同與兩岸政策論述體系。但他一起手，就搞出一套胡說八道、亂七八糟的錯誤體系，接著又用另一套更加胡說八道、亂七八糟的補綴手法去解釋他的錯誤，以致愈描愈黑，愈陷愈深，作繭自縛。

「我是一個務實的台獨工作者」，這曾是賴清德非常自豪的旗幟性論述，但這也是一切胡說八道、亂七八糟的濫觴。

就以「互不隸屬論」來說。賴清德偷梁換柱地將之引伸放大為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」，這是不是胡說八道？恐怕連蔡英文都不認這個帳。

但是，如今卻又由海基會及陸委會出面解釋，「賴總統的講法（互不隸屬）也是依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例」、「互不隸屬論是符合中華民國憲法的兩岸分治精神」，這更是不是亂七八糟？此說若真，難道中華民國憲法的分治精神「就是台獨的定義」？

賴清德的胡說八道、亂七八糟，到了如今提出的「大家都是台獨論」更是登峰造極。

他說，無論中華民國、中華民國台灣、台灣都是國家的名字，都一樣響亮；以此建立一個偷換概念的「三合一架構」。然後，他接著說「中華民國派也是台獨」，又說「百分之九十的台灣人都可能受（懲獨）波及」；陸委會更說，以大陸的標準，馬英九也是用中華民國在搞台獨，「對大陸而言，華獨和台獨是一樣的」。至此，賴清德的「大家都是台獨論」於焉登場。

台獨論也要馬維拉，已毫無底線。「華獨」（姑且稱之）也許是通用的政治語彙，但華獨畢竟與台獨不但在法理及事實上都「不一樣」，且在中共的眼裡也「不一樣」。

馬英九的論述主體是「中華民國是主權獨立的國家」「九二共識／一中各表」「不統／不獨／不武」「一中各表不能表成一中一台、兩個中國、台灣獨立」等等，如果這就是「華獨」，則在法理與事實上，有哪一點與台獨「是一樣的」？

另就中共的操作而言，面對馬英九不斷公開主張前述政見，中共雖未正面接納，但也未正面否定，兩岸且完成了廿三項協議。馬英九在二○二三年的訪陸尤是徹頭徹尾的「一中各表之旅」，卻被中共肯定為「證明了九二共識是兩岸和平發展的定海神針」。

何況，二○一五年有新加坡馬習會，二○二四年又有北京馬習二會，如果馬英九可稱為「華獨」，則中共對華獨與台獨的操作「都是一樣」嗎？

「華獨」可以平起平坐馬習會，但賴清德準備款待習近平的珍味奶茶現在還被擱置在「台獨自白書」的杯墊上。一樣不一樣？

在兩岸問題上，台灣當然要堅持「中華民國是主權獨立的國家」。若稱此為「華獨」亦無不可，但華獨絕非台獨，對中共而言，亦是寧可華獨（或已是求華獨而不可得），但絕不可能將「華獨」看成「與台獨都是一樣」，此由最近的「懲獨廿二條」即可明白看出，甚至可說蘊有維護「華獨」的意思。

說到底，無論對台灣或對中共，華獨與台獨都不一樣，而華獨都比台獨強。

台獨的邏輯是，「台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國」，依此論述，這個子虛烏有的「主權獨立台灣國」竟然是一個先於「中華民國」的實體存在；但華獨有中華民國真實見證，而「主權獨立台灣國」只是買空賣空、自欺欺人，華獨與台獨怎麼會「是一樣的」？

其實，華獨和台獨涉及的核心問題是在誰能建立並維護台灣的主體性？是中華民國？還是台獨？

論及台灣主體性，賴清德的國家論述是「掛羊頭賣狗肉」。他在迄今的所有重要談話中，當提到「中華民國」四字時，都是在去脈絡的懸空狀態中，只是應一個卯，敷衍一句，也就是把中華民國的「羊頭」姑且先掛出來。

但是在主體論述中，當提到「主權／民主／自由」等概念時，中華民國四字就絕不會出現，換置的皆是一律的台獨主張，這才是他要賣的「狗肉」。

華獨（仍姑且稱之）的主張是，台灣的主體性、主權、民主、自由，皆應建立在中華民國之上；但台獨則主張，台灣的主體性、主權、民主、自由只能建立在台獨之上。華獨與台獨怎麼會一樣？

賴清德與其說「華獨也是台獨」，何不如說「台獨應當轉向華獨」。

奉勸賴清德勿再愈描愈黑、愈陷愈深、一錯再錯，作繭自縛。本文建議，如今的賴清德應當在下列ＡＢ論述選項中，作出正確的選擇：

賴清德要選Ｂ，不能選Ａ。

「Ａ台灣是主權獨立的國家／Ｂ中華民國是主權獨立的國家」、「Ａ中華民國派也是台獨／Ｂ台獨已是中華民國派」、「Ａ我是務實的台獨工作者／Ｂ我是務實的中華民國工作者」、「Ａ有台灣才有中華民國／Ｂ有中華民國才有台灣」、「Ａ台灣的主體性在台獨／Ｂ台灣的主體性在中華民國」、「Ａ我是為追求台獨而宣誓就任台灣國影子總統／Ｂ我是在中華民國憲法下宣誓就任中華民國總統」、「Ａ華獨也是台獨／Ｂ台獨轉向華獨」、「Ａ百分之九十的台灣人皆受（懲獨）波及／Ｂ多數台灣人不想因台獨而與十四億人為敵」、「Ａ我領的是務實台獨工作者的鐘點費，由中華民國第三方支付／Ｂ我領的是中華民國總統的薪俸」…。

Ａ是作繭自縛，Ｂ才可能破繭而出。

當賴清德以中華民國三軍統帥之尊前往主持黃埔百周年慶之時，無待三軍質問，賴清德應當自問：我真的是食中華民國俸祿的中華民國總統嗎？或全體納稅人難道會心甘情願供養一個台獨工作者金光黨總統嗎？

六神無主的賴清德必須從「大家都是台獨／華獨也是台獨」，明智地移向「台獨已是中華民國派／大家都是中華民國派」。

鵲巢應由喜鵲居，不可斑鳩占鵲巢。這是天公地道。