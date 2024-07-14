名家縱論／多重危機、多極亂世 政府不能冒進

這兩年在世界經濟論壇上，「多重危機」成為熱門詞彙，在「ＷＥＦ全球風險報告」中，指多重危機是當前世界同時發生多種不同危機災難事件，而這些相互牽動的多重危機同時併發碰撞，爆發出加乘效應，遠超過單一災難的衝擊強度與範圍。

世界經濟論壇報告指出多重危機包括：新冠疫情、俄國入侵烏克蘭、能源海嘯、通膨危機、全球缺糧、極端氣候、極權政治等，後來如生活成本增加等也被列入。這種論述還是從永續環境角度，或甚至是傳統西方思維，有種換湯不換藥的優越視角。

不過「多重危機」仍然是形容當前世界局勢的有意義用語，筆者認為可以從四個層面分析：政治、經濟、環境、國際。政治層面是指各國政治治理危機，例如政黨與政治的民粹化與意識形態化、官僚治理能力弱化、政治菁英低能化等。政治危機並非只在全球南方國家，西方國家選舉制度也是問題叢生。

經濟危機更是多重危機的核心，通膨、債務、能源、貿易戰、科技戰、社會不公平等不勝枚舉。環境危機已經不需多著墨，氣候變遷、全球暖化、糧食安全、人口問題等，世人都明顯感受到環境危機的威脅！

國際危機在本世紀特別凸顯，從內戰、恐攻到國家間衝突與戰爭不斷、地緣政治經濟衝突，尤其是中美激烈競爭，到西方與全球南方的集團對抗隱然浮現，國際危機經常是新聞標題的頭條。

當世界各地發生多重危機時，國際格局也發生劇烈變化，紐約時報最近指出，過去一年接受紐時採訪的百多名美國和印太地區國家現任和前任官員認為，本世紀應不會像上世紀那樣再由美國主導了。加薩戰爭的處理也使美國失去道德高地威望，美國已無法靠一己之力扭轉乾坤，霸權地位江河日下。

目前國際社會呈現多極格局，美、中競爭對抗，俄、歐面對熱戰，西方集團與全球南方都在擴大地緣影響力。在地緣政治和軍事安全層面，北約向全球與印太擴張，且開始與中國對嗆；上合組織增加白俄為新會員，解放軍並與白俄在北約邊境軍演；日本軍費倍增，並以東亞危機主張擴軍；印太戰略的印度去了莫斯科會面普亭。

在地緣經濟與國際經濟層面，中美經濟實力日趨接近，美國對中貿易戰與科技戰持續擴大，西方拉起保護主義針對中國綠能產業發展，金磚組織不僅擴大會員，也要發展獨立支付系統；ＡＩ成為主導科技與經濟發展亮點，而中美ＡＩ官方對話卻爾虞我詐。

台灣也同樣受多重危機與國際格局變動的影響，賴政府上台未滿兩個月，政治鬥爭、重大貪腐、能源危機、社會不均等，人心浮動不安。同時，新兩國論造成兩岸緊張，然而，表面上賴清德親美抗中，但當ＡＩＴ處長提到美國長久一中政策，「一中」卻未見諸總統府新聞稿，可見賴清德希望將台獨更向前推進，甚至甘冒代理戰爭的危險！

在世界多重危機與國際多極格局浮現的亂世中，政府角色至關重要，提出修昔底德陷阱的艾利森教授最近撰文從公民福祉、治理、政治權利三個領域，討論並讚賞新加坡的治理模式。相較之下，台灣仍在緬懷過去政府的治理能力，畢竟亞里士多德在《政治學》中，不就強調政治的終極目標是實現公民的幸福生活嗎？

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）