鄭賴主戰與主和派之爭

海基會前董事長鄭文燦因桃園市長任內土地規畫案疑涉貪汙，桃園地檢經三次抗告，院方終將鄭羈押禁見。各方解讀不一，不外是鄭涉案事證明確，或是民進黨宮內互鬥，賴清德欲對蔡英文安排的「儲君」連根拔除。

賴清德與鄭文燦過往的確存在瑜亮情結，雖然同屬新潮流，但兩人無論是在個性上、認知上、尤其對台獨理念的堅持，差異甚大。

鄭文燦較溫和，賴清德則傾向極端，尤其是在台獨理念的認知上。毫無疑問，鄭文燦無論是在言詞上或行動上，多較為溫和而非躁動。賴與鄭兩人在台南、桃園市長任內，前者無論是在文化上、施政上，傾向媚日反中；而後者有所克制，不分藍綠均贏得好感，進而能夠順利連任桃園市長，因此贏得蔡英文總統的青睞。如若不是二○二二年九合一大選民進黨大敗，蔡英文辭去黨主席，今年代表民進黨參選總統的候選人，極可能不是賴清德，而是鄭文燦。

蔡英文執政八年，民進黨政府的弊案何止這一樁，但這次為什麼鄭文燦案竟成為賴清德上台後反貪的首個「祭旗」層級的大案？是否一方面要讓政敵永遠翻不了身，另一方面也讓自己博得反貪美名？畢竟，除掉鄭文燦或許對民進黨極為不利，對賴清德卻極為有利；在賴清德上任不足三個月之際，檢調即「大開殺戒」，後續還會不會燒向其他黨政高層，亦頗受矚目 。

總的來說，本案看似賴、鄭之間的生死纏鬥，也是蔡、賴之間的恩怨情仇延續，至其深刻原因，恐怕也存在民進黨內部的路線之爭。鄭文燦擔任海基會董事長的時間雖然不長，仍積極與對岸商談兩岸觀光，據聞已有了眉目，預計今年底或可達成兩岸開放觀光的共識，但此與賴清德不妥協的主戰派路線背道而馳。在兩岸關係採取主和派的鄭文燦，與賴清德的主戰派認知極為扞格。鄭文燦如今落得被收押的下場，背後原因若不只有眼前浮出檯面的因素，也是可以理解。