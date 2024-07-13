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鄭文燦的滑鐵盧 戳破綠口號

聯合報／ 李漿蔣／自由撰稿者（新北市）
桃園前市長鄭文燦（右3）被控因工五擴大案收賄500萬，三度開羈押庭後，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
桃園前市長鄭文燦（右3）被控因工五擴大案收賄500萬，三度開羈押庭後，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

民進黨素以「勤政、清廉、愛鄉土」自詡，然而鄭文燦這位曾經的政壇明星，卻因涉貪案而身陷囹圄，成為民進黨形象破滅的最新寫照。這不僅是他個人的悲劇，更是對整個民進黨深刻諷刺。

鄭文燦的桃園故事曾是民進黨的驕傲。二○一四年，他成功攻下桃園市，並在二○一八年「韓流」來襲時以高票連任。這使他在黨內聲望如日中天，成為接班梯隊的重要一員。然而，正是這座他親手建立的綠營堡壘，如今成為他的滑鐵盧。

鄭文燦遭收押禁見。不僅斷送了政治前途，也給民進黨帶來沉重打擊。過去，鄭文燦以其善於協調、精於解決問題的形象贏得各方肯定。然而這一切隨著涉貪案而煙消雲散。

從鄭文燦到其他一系列涉貪民進黨官員，無不讓人對該黨廉潔形象產生質疑。鄭文燦在桃園的成功，曾是民進黨的光環，但如今他涉貪案的爆發，無疑給這個黨的形象帶來了重大打擊。

鄭文燦涉貪案，對於整個台灣政壇而言，無疑是一個重要的警示。政治明星的墮落，讓我們看到了權力的腐蝕和派系鬥爭的危害。民進黨若不反思並徹底改變，其「勤政、清廉、愛鄉土」的口號將只會成為笑話。

鄭文燦欠桃園鄉親一個道歉，民進黨更欠台灣人民一個道歉。從鄭文燦案中，我們看到權力的腐蝕，也看到民進黨內部的派系鬥爭和腐敗。台灣人民需要的是一個真正為民服務、廉潔奉公的政府，不是一個充滿內鬥和腐敗的政黨。

民進黨，請正視你的問題，給台灣人一個交代，給台灣一個更美好的未來。

桃園 民進黨 鄭文燦

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