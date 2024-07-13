誠信 才是賴總統的生命

時序進入七月，社會充滿著焦慮與不安。七月八日，民進黨連續執政二十多年的府城再傳槍擊命案，民進黨前黨員，台南市區漁會理事長林士傑遭槍擊喪命。台南在「學甲八八槍擊案」後，先後傳出多起槍擊案，案案都疑涉及黑道、政商掛勾爭議。十一日，行政院前副院長、海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄，經第三次羈押庭後，法官裁定收押禁見。

林士傑遭槍擊案，凶嫌仍然在逃。鄭文燦被收押禁見，人民理當為司法機關拍手叫好，卻出現陰謀論，矛頭指向賴總統的手伸進司法，選擇性辦案，不為政治清明，民生安和樂利，實為清除政敵。因為，賴總統從政以來，一向言行不一，為政親疏有別，案例斑斑可考。

賴總統曾用政治生命擔保賤賣國有土地的吳乃仁。後來，吳乃仁被判刑確定坐牢，賴清德不僅未守誠信，退出政壇，現在更已是堂堂的中華民國總統；在台南市長任內，賴長期拒入議會接受質詢監督。又，賴總統就職當日立馬違背誓詞、憲法及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，發表「兩國論」，引發兩岸關係緊張，又傳出國防部擬將彈藥儲存於民間宮廟，引發宮廟團體及周邊居民抗議，為何不優先儲存於台獨急先鋒基督教長老教會？

再則，人民質疑賴總統反對國會改革，是否為掩護過往民進黨執政的弊案？這些弊案包括論文封存卅年案、疫苗採購封存卅年案、媒體執照審查案、雞蛋採購案、小吃店承攬高達十六億快篩案、再生能源政策圖利綠電廠商案、學甲爐碴不法獲利案、指標性黨員與詐騙集團的關係案，以及黑槍氾濫等等。

對照賴總統曾說：未來若能擔任總統，一樣會用最高標準面對任何一個弊案，我對黑金、我對貪腐零容忍，面對任何貪汙，不管你使哪一黨、哪一派…。此話雖說得相當雲淡風輕，卻相當耀眼。

如今，人民都在等待，賴總統如何實踐反黑金、反貪腐的諾言？

因為，這些年來政商、黑道掛勾，弊案連連，愈演愈烈，官商與黑道已是你泥中有我，我泥中有你的貪婪共犯結構。賴總統作為國家最高領導人，作為民進黨主席，又如何勇於誠信自清，化解這股共犯結構？又能夠不再將一切的自我過犯，歸罪給對岸，誤導人民走向集體盲思？

人民期待，賴總統若真有心化解官商、黑槍、貪腐的共犯結構，「誠信」已不是選項，而是自我必要的生命元素。唯有建立「誠信」品牌，賴總統才能帶領人民彙集集體向上、向善的力量，為人民編織嶄新的未來。