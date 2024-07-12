聽新聞
test
0:00 / 0:00

生計救急 何不推一日兼職

聯合報／ 徐正雄／農夫（新北市）

最近，三明治世代自殺，像瘟疫般傳開來。其實許多案例都有一共通性：經濟出問題。

今年以來，台股屢創新高，表面風光背後也爆發出很多問題。例如高房價、高房租、高物價，連看病都變貴。這些問題如海嘯般衝擊底層百姓生活，讓他們無計可施。

十年前幫朋友找的二十坪頂樓加蓋舊公寓才月租六千，現在附近一房一衛要租到一萬九；娶外籍妻的男子，岳父母從東南亞來訪只能睡沙發！很多人的尊嚴如同居住空間，不斷被擠壓。

或許很多人會說，台灣工作機會很多，真是如此？如今AI當道，白領都可能被取代，何況一般人？

日前同學會，事業有成的女同學阿芳說，最近大缺工，幸好他們公司有好多厲害的經理人替她穩住局面。那些經理人很多原本是公司倒閉的大老闆、人生滑一跤的專業人士，他們受尊嚴所困，不肯回到社會；阿芳苦勸他們，與其讓老婆每月辛苦賺三萬養一家人，不如重回職場一展長才。

那些中年男子珍惜得來不易的機會，努力回報，替阿芳締造驚人業績，阿芳適時幫了這些男人一把，也救了好幾個家庭，創造三贏。

但一般人哪有這種機運？像五十出頭的我因家有長照需求，去就業中心找兼職，卻都沒有消息。

台灣老闆寧願用外籍移工，也不想用在地熟男；日本就進步多了，除了引進移工，目前很熱門「一日兼職」；工作最少一小時，薪水現領，非常適合缺工嚴重的旅宿餐飲業。

其實這在台灣早就有了。我以前失業，好一段時間在飯店當計時臨時工，支援婚宴外燴，薪水現領，很多人想做。

很多家庭出問題是為了錢，給魚吃不如教釣魚，如此才能讓受助者有尊嚴，也能解決某些產業缺工問題。政府不妨請企業廣設一日兼職又能現領的工作，對很多族群都有救急功用。否則，該說「對不起」的，就是政府。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

多人

延伸閱讀

配電線路檢修人力「缺口2千人」 台電盼引進移工穩供電

欲引進移工穩供電 曾文生親拜會 勞動部：先釐清缺工樣態

聯合報黑白集／穩供電要靠移工？

最老員工83歲 食品公司第三代大膽雇用大齡員工化解缺工危機

相關新聞

都計點地成金 淪黑箱失能

近日鄭文燦傳涉華亞科土地弊案為政壇投下震撼彈，桃園地院昨天也裁定將他收押禁見。就涉案關鍵之土地開發爭議，一說「地主行賄換...

重大案件羈押庭 應由3法官決定

鄭文燦貪汙案件，首次聲押庭係由一名法官來決定是否羈押，更引發法官父親曾為鄭部屬的爭議。經檢方抗告成功 ，雖然桃園地院重新...

提高婚育補助 雲林催生奏效

今年上半年的人口統計出爐。今年是龍年，半年過去僅出生六點三八萬人，比起上一個龍年生出波段新高的近廿三萬人，十二年後的這一...

少子化續擴大 教育應當積極作為

高中免試入學放榜，共錄取十二萬多人，錄取率近百分之百，創近五年來的新高，缺額三萬八千餘人，卻寫下近六年新低。招生缺額微幅...

我海洋保育 立法治理應加速前行

近日，對岸與日本執法單位因漁捕相關規定扣我漁船、要求保釋金等作法，困擾執政與管理當局。海洋國家漁民的海洋權益，政府固然應...

生計救急 何不推一日兼職

最近，三明治世代自殺，像瘟疫般傳開來。其實許多案例都有一共通性：經濟出問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。