生計救急 何不推一日兼職
最近，三明治世代自殺，像瘟疫般傳開來。其實許多案例都有一共通性：經濟出問題。
今年以來，台股屢創新高，表面風光背後也爆發出很多問題。例如高房價、高房租、高物價，連看病都變貴。這些問題如海嘯般衝擊底層百姓生活，讓他們無計可施。
十年前幫朋友找的二十坪頂樓加蓋舊公寓才月租六千，現在附近一房一衛要租到一萬九；娶外籍妻的男子，岳父母從東南亞來訪只能睡沙發！很多人的尊嚴如同居住空間，不斷被擠壓。
或許很多人會說，台灣工作機會很多，真是如此？如今AI當道，白領都可能被取代，何況一般人？
日前同學會，事業有成的女同學阿芳說，最近大缺工，幸好他們公司有好多厲害的經理人替她穩住局面。那些經理人很多原本是公司倒閉的大老闆、人生滑一跤的專業人士，他們受尊嚴所困，不肯回到社會；阿芳苦勸他們，與其讓老婆每月辛苦賺三萬養一家人，不如重回職場一展長才。
那些中年男子珍惜得來不易的機會，努力回報，替阿芳締造驚人業績，阿芳適時幫了這些男人一把，也救了好幾個家庭，創造三贏。
但一般人哪有這種機運？像五十出頭的我因家有長照需求，去就業中心找兼職，卻都沒有消息。
台灣老闆寧願用外籍移工，也不想用在地熟男；日本就進步多了，除了引進移工，目前很熱門「一日兼職」；工作最少一小時，薪水現領，非常適合缺工嚴重的旅宿餐飲業。
其實這在台灣早就有了。我以前失業，好一段時間在飯店當計時臨時工，支援婚宴外燴，薪水現領，很多人想做。
很多家庭出問題是為了錢，給魚吃不如教釣魚，如此才能讓受助者有尊嚴，也能解決某些產業缺工問題。政府不妨請企業廣設一日兼職又能現領的工作，對很多族群都有救急功用。否則，該說「對不起」的，就是政府。
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