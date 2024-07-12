少子化續擴大 教育應當積極作為

高中免試入學放榜，共錄取十二萬多人，錄取率近百分之百，創近五年來的新高，缺額三萬八千餘人，卻寫下近六年新低。招生缺額微幅下降，顯示名額有效運用，但學生數年年下降，衝擊各校招生至鉅，未來風暴持續擴大，當局須及早綢繆。

在少子化風暴襲捲下，生源明年大減三萬餘人，後年起雖回升，一二一年將再次下滑且未有回頭跡象。為免風暴持續擴大，以下三端應予考量。

一是調降班級人數，營建精緻教學環境。為舒緩少子化衝擊，近年生源更趨短缺，少數縣市公立學校續調減班級或人數，多數卻因民代壓力仍維持原有規模。一Ｏ八課綱上路後，素養教學成為主流，更須調降師生比，教師始可充分準備。持續降低班級人數，公校以卅人為目標，私校減少為四十人，除能紓解生員危機，也可讓教育精緻化。

二為調漲私校學費，塑造公平競爭環境。近來人事費用大增，物價飛漲，辦學成本甚於以往，招生缺額卻逐年擴大，財務壓力益形加劇。學費卻僅微調三次，雜費則十九年未變，就算招生滿額學校收支都已難以平衡，遑論招生缺額？應依市場機制原則，鬆綁私校學費管制，並增加私校辦學補助，營造公平競爭環境，私校才能發展特色，提升競爭力。

三需跨部整體擘畫，提升選讀技職誘因。近年免試入學分發高職不只分數驟降，缺額更屢創新高，嚴重衝擊技職教育，加劇中小企業缺工，負面效應不容小覷。重高職如欲獲得認同，需推動技職宣導，落實職涯探索，並賴政策利多誘引以吸引學生選讀；更得透過相關部會，研擬技職長遠擘畫，積極強化產學合作，創造優良就業環境，提升技職人才地位，方能吸引學生。

教改推動卅年，相關部門缺乏遠見致學校供過於求，技職教育逐漸弱化，當局不能雙手一攤。籲請政府積極面對，集思廣益共謀良方化解當前危機，找回教育的競爭力。