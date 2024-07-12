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重大案件羈押庭 應由3法官決定

聯合報／ 莊勝榮／律師、前國大代表（台北市）

鄭文燦貪汙案件，首次聲押庭係由一名法官來決定是否羈押，更引發法官父親曾為鄭部屬的爭議。經檢方抗告成功 ，雖然桃園地院重新裁定交保金提高為一二○○萬元，檢察官仍抗告成功。桃園地院昨下午第三度開羈押庭，歷經四小時餘檢辯攻防，法官最終裁定鄭文燦收押禁見。

除了全案後續發展受到矚目，過程中檢、院及高院之間對於羈押與否的攻防，也成為討論焦點。

現行法院組織法僅規定地方法院「審判案件」以法官一人獨任或三人合議，高等法院三人合議，最高法院五人合議。但沒有規定地方法院羈押庭，究竟是一人獨任或三人合議裁定。桃園地院刑事分案補充要點規定，檢察官聲請羈押案件，隨到隨分案，經高院撤銷發回，上班時間隨時分案，下午五點三十分以後由值日法官處理，有迴避事由，由值日班之審判長、陪席法官處理。但實務上不管哪個法院，都是一人獨任裁定是否羈押。

多年來這套制度從未改變，由一個法官獨任裁定是否羈押被告。司法院應制定統一之要點，或立法院修法，重大社會矚目案件之羈押庭由三個法官合議決定。羈押案件有一些屬重大案件，包括殺人、擄人勒贖、貪汙、內線交易、操縱股票及刑事訴訟法第一○一條之一列舉之許多罪名等。如果被告遭羈押，影響當事人權益；若不羈押，可能影響檢察官之偵查作為。

羈押與否看似簡單，要取得平衡點，處處皆學問。內行人都知道，這也有自由心證及經驗隱藏其中。因為偵查中案件，不是十分明朗，光以檢察官所提卷證、書證、物證及人證（未經詰問），如何認定是否犯罪嫌疑重大？如何判斷有無逃亡之可能或勾串證人、共犯之可能性？非予羈押難以追訴審判之判斷標準何在？如何認定有反覆實行同一犯罪之概然性？及有羈押之「必要性」？這些抽象的文字，如果是資深法官，已累積不少之經驗，都未必能精準到位。而偏偏地院法官不少是資淺的，就像醫院的急診室資淺醫師，如何解救緊急危險致命的病患？

因此，在司法預算獨立下，應增加法官員額（可從律師中遴選），以滿足複雜社會之需求。並明定在開羈押庭時，重大社會矚目案件應由三位法官合議裁定，以期周全，避免獨斷，減少輕縱或亂押之情況。在保障被告之人權，及確保爾後之偵查作為間，取得相對完美的平衡點。一舉數得，何樂而不為？

司法院 桃園地院 檢察官

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